В Подмосковье появится завод Daimler
22.02.2017, 13:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Daimler официально объявила о подписании соглашения о строительстве в России завода по производству легковых автомобилей.
Соглашение, в рамках постановления Правительства РФ заключено между российским правительством и инвестором, при этом последний гарантирует вложение денег (не менее 750 млн руб.) и создание рабочих мест, а российская сторона обеспечивает ему меры стимулирования деятельности и стабильные условия ведения бизнеса.
Уже известно, что Daimler вложит в строительство российского завода в 20 раз больше минимальной нормы - 15 млрд руб. (свыше $250 млн), а предполагаемая численность персонала составит 1000 человек. Завод будет построен на территории индустриального парка Есипово в Солнечногорском районе Московской области.
На заводе будет организовано производство седанов Е-класса и кроссоверов по полному циклу: со сваркой и окраской кузовов. Заявленная мощность предприятия - не менее 20 тыс. автомобилей в год. Первые легковые Мерседесы должны сойти с конвейера нового завода в 2019 году.
Соглашение, в рамках постановления Правительства РФ заключено между российским правительством и инвестором, при этом последний гарантирует вложение денег (не менее 750 млн руб.) и создание рабочих мест, а российская сторона обеспечивает ему меры стимулирования деятельности и стабильные условия ведения бизнеса.
Уже известно, что Daimler вложит в строительство российского завода в 20 раз больше минимальной нормы - 15 млрд руб. (свыше $250 млн), а предполагаемая численность персонала составит 1000 человек. Завод будет построен на территории индустриального парка Есипово в Солнечногорском районе Московской области.
На заводе будет организовано производство седанов Е-класса и кроссоверов по полному циклу: со сваркой и окраской кузовов. Заявленная мощность предприятия - не менее 20 тыс. автомобилей в год. Первые легковые Мерседесы должны сойти с конвейера нового завода в 2019 году.