ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты ТИНРО-Центра представили исследование о возможностях и способах использования акустических сигналов рыб, косаток и белух для повышения эффективности промысла.

Эти сигналы позволят приманивать или направлять рыб в облавливаемую зону, а также препятствовать объеданию уловов китообразными.

Как сообщил заведующий лабораторией промысловой гидроакустики ТИНРО-Центра Михаил Кузнецов, сотрудниками выполнена оценка суточной акустической активности и характеристик сигналов хищных китообразных и рыб, а также исследованы акустические стимулы, перспективные для дистанционного воздействия на поведение гидробионтов. Исследования по регистрации биологических сигналов проводились как в полевых условиях, так и в вольерах и садках, объектами выступали промысловые виды рыб – сельдь, сардина, горбуша, кета, японский анчоус, а также два вида китообразных – косатка и белуха.

Так, косатки и белухи генерируют под водой импульсные частотно-модулированные сигналы и шумы в широком диапазоне частот, адаптированные к слуховой системе рыб. Эти сигналы являются очень эффективным инструментом охоты зубатых китов, который они используют для дистанционного управления движением, концентрации и удержания добычи. Как раз изучение их акустической активности, наряду с анализом сигналов и особенностей слуховой чувствительности рыб, позволило ученым определить параметры акустических стимулов, которые могут быть использованы для привлечения и концентрации промысловых рыб и кальмаров на намеченных акваториях в процессе их лова. Также эти исследования в будущем могут помочь для дезориентирования и отвлечения косаток, объедающих уловы при ярусном промысле.

По словам Михаила Кузнецова, применение разработок, реализующих способы дистанционного управления движением рыб, даст возможность снижения затрат при добыче традиционных объектов (интенсификации промысла), обеспечения селективности лова и экономически выгодного освоения недоиспользуемых и труднодоступных объектов промысла, в том числе разреженных подвижных скоплений в открытых зонах Мирового океана.

Однако специалисты отмечают, что, даже выполнив такую масштабную работу, ещё рано рассчитывать на скорейшую реализацию новых методов приманивания и концентрирования рыб. Разработчики биоакустической аппаратуры и сейчас сталкиваются с проблемой воспроизведения этих сигналов в водной среде или их имитации. Специалисты считают, что наиболее целесообразно здесь работать по направлению бионического моделирования – то есть, созданию излучающих устройств, воспроизводящих звук аналогично органам животных. Такие приборы более эффективны, безопасны для применения в морской воде и гораздо дешевле своих аналогов – электроакустических приборов.