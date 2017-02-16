ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «Форд Соллерс Холдинг» 15 февраля объявила об отзыве 91 пикапа Ford Ranger, реализованных с 1 апреля по 30 сентября 2012 года.



Причиной отзыва автомобилей Ford Ranger с автоматической коробкой передач послужила возможность переключения с 6-ой на 1-ую передачу вследствие неверного сигнала от датчика скорости вращения выходного вала. Непреднамеренное понижение передачи приведет к резкому снижению скорости вращения колес и, как следствие, к потере управления автомобилем.



Уполномоченные дилеры «Форд Соллерс Холдинг» уведомляют владельцев автомобилей Ford Ranger, подпадающих под отзыв, путём рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На указанных автомобилях будет проведена повторная калибровка модуля управления трансмиссией (ТСМ). Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.