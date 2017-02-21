В Рязанской области идёт подготовка к проведению весенних полевых работ
21.02.2017, 10:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В хозяйствах Рязанской области продолжается приобретение минеральных удобрений и семян недостающих сельскохозяйственных культур, подработка семян зерновых культур и доведение их до посевных кондиций.
На сегодня засыпано 69,3 тысячи тонн семян яровых зерновых культур 85% которых соответствует посевным кондициям. Под урожай 2017 года приобретено 61,3 тысячи тонн минеральных удобрений, в том числе 40,9 тысячи тонн аммиачной селитры, 20,4 тысячи тонн сложных и калийных удобрений.
Состояние озимых удовлетворительное.