ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Самарской области состоялся официальный запуск государственного рыборазводного завода по воспроизводству молоди стерляди и щуки «Возрождение».

В торжественном открытии принял участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Предприятие расположено в с. Екатериновка Безенчукского района Самаркой области и входит в структуру ФГБУ «Главрыбвод», подведомственного Росрыболовству и объединяющего государственные рыбоводные заводы.

Цель создания объекта – сохранение и восстановление запасов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище. Мощность завода составляет 2 млн штук молоди стерляди и 3,6 млн штук молоди щуки в год. Это высокоэффективное, полносистемное рыбоводное хозяйство, оснащённое современным автоматизированным оборудованием и не имеющее аналогов во всём Волжском бассейне.

«Состоявшееся открытие считаю знаковым событием. «Это первый государственный рыборазводный завод, построенный в России за последние 15 лет. Другие 106 объектов, которые сейчас входят в структуру Росрыболовства и занимаются воспроизводством водных биоресурсов, созданы ещё во времена Советского союза, – отметил Илья Шестаков. – Надеемся, что с помощью нового завода сможем восстановить запасы стерляди в регионе и возобновить промысел этого вида. Кроме того, планируем и в других регионах наращивать мощности по воспроизводству ценных видов рыб».

Проект реализовывался в рамках ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах» и государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утверждённой в апреле 2014 года.

Проектная документация для объекта была подготовлена ещё в 2009 году, однако возведение затянулось из-за ряда сложностей, и только за последние три года при прямом управлении со стороны Росрыболовства и при содействии Правительства Самарской области завод был достроен.