ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Lexus открыла первый дилерский центр в Ставрополе, который стал 50-м уполномоченным дилером марки в России. Дилерский центр принадлежит ГК «Самара Авто», сообщает пресс-служба Lexus.



Общая площадь Лексус-Ставрополь составляет 775 кв.м. Центр располагается на территории площадью 2500 кв.м. Общее количество сотрудников дилерского центра составляет 24 человека. Площадь шоу-рума занимает 341 кв.м. и позволяет продемонстрировать полный модельный ряд Lexus в России. Посты слесарного и кузовного ремонта, склад запчастей и покрасочные камеры расположены в действующем Тойота Центр Ставрополь. В Лексус-Ставрополь предусмотрена зона отдыха клиентов.



Лексус-Ставрополь оснащён передовыми цифровыми технологиями. В клиентской зоне размещены интерактивные экраны, которые познакомят гостей с брендом и его ценностями, новыми автомобилями в модельном ряду, информацией о ближайших мероприятиях и действующих в дилерском центре специальных предложениях, а также позволят клиентам наблюдать за ремонтом своего автомобиля в режиме онлайн. Процесс презентации автомобиля и личная коммуникация менеджера отдела продаж также поддерживаются с помощью интерактивных устройств. После покупки, на специальном экране в комнате выдачи автомобиля, владелец нового автомобиля имеет возможность более детально познакомиться с купленной моделью и спектром услуг дилерского центра по послепродажному обслуживанию - например, системами безопасности, особенностями гарантийной политики проведения технического осмотра.



Лексус-Ставрополь предлагает клиентам широкий спектр сопутствующих услуг: выгодные программы кредитования от «Тойота Банка», лизинг, обмен автомобилей с пробегом на новые автомобили в рамках программы Lexus Trade-in, страхование, удаленное урегулирование убытков, установка дополнительного оборудования и охранных систем, тест-драйв, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Lexus.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2017 года продажи Lexus на российском рынке составили 12515 автомобилей (-2%). В результате японская марка занимает третье место среди производителей автомобилей премиального сегмента на российском рынке.