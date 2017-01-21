ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О проводимой в Республике Татарстан работе с личными подворьями и фермерскими хозяйствами на селе доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Алексей Песошин.

В республике насчитывается свыше 450 тыс. личных подворий и почти 5 тыс. фермерских хозяйств, и важность этого направления трудно переоценить, учитывая вклад в формирование валовой сельхозпродукции, равно как и в сохранение сельского уклада жизни населения, сказал Марат Ахметов.

Он сообщил, что по поручению Президента РТ в декабре 2016 года были проведены встречи в 4 зонах с анализом состояния дел по развитию малых форм хозяйствования, подведением итогов, поиском точек роста и выработкой соответствующих мер.

По словам Марата Ахметова, многое делается на селе в социально-инфраструктурном плане, но деловая активность среди сельского населения лучше не становится, людей, занятых созданием добавленной стоимости, становится меньше. «Разными программами мы стараемся сохранять стабильность занятости сельских людей, но на местах очень не хватает живой конкретной работы с населением», - отметил глава Минсельхозпрода РТ.

Так, главам муниципальных районов, сельских поселений рекомендовано разработать и принять на сессиях долгосрочные программы развития предпринимательства на селе, ежеквартально анализируя их выполнение. Как подчеркнул Марат Ахметов, в ряде районов, небезучастных к своему населению, такие программы уже приняты. При этом, по его словам, ещё не во всех районах назначены ответственные заместители по работе с личными подворьями. Многими главами сельских поселений работа по поддержке личных подсобных хозяйств и доведение выделенных финансовых средств на их поддержку воспринимается как нагрузка.

По мнению Марата Ахметова, в части занятости на селе наиболее традиционное направление – это наличие живности в подворьях, особенно коров. Корова – это основа сельского подворья, сказал он, на сохранение поголовья в 2016 году было выделено из бюджета республики 355 млн. руб. Такие формы поддержки оказались весьма востребованы сельчанами и позволили стабилизировать количество дойного стада в ЛПХ.

Более подробно Марат Ахметов рассказал о формах поддержки. Первая – это программа строительства мини-ферм (до 8 голов КРС). По этой программе за прошедшие 2 года выделено 150 млн. руб., что позволило увеличить количество коров на 1060 голов, а полная загрузка ферм к концу 2017 года позволит увеличить количество коров ещё на 1500 голов.

Вторая - возмещение расходов по приобретению нетелей и первотелок (до 15 тыс. руб. на голову) с общим субсидированием более 14 млн. руб. - позволила увеличить поголовье еще на 917 коров.

В целом в республике за год нарастили поголовье коров в ЛПХ 14 муниципальных районов (Балтасинский, Дрожжановский, Кайбицкий, Муслюмовский, Апастовский и др.).

«Нам нужно значительно усиливать работу по организации сбыта продукции населения, развитию кооперативов, тем более на это есть серьезная бюджетная поддержка. За два последних года с помощью грантов созданы и развиваются 11 кооперативов, получившие на эти цели более 110 млн. рублей», - сказал Марат Ахметов.

В качестве успешного примера грантовой поддержки Марат Ахметов привёл кооператив «Индейка» из Зеленодольского района по производству и переработке индюшатины.

«В последние годы имеется стабильный рост показателей крестьянско-фермерских хозяйств, во многом он связан с динамичным развитием в животноводстве, - сказал глава Минсельхоза РТ. - Основа этому – семейные фермы. Их сегодня 1205, в процессе строительства - ещё свыше 100. В 2017 году будет продолжена работа по программам «Развитие семейных ферм», «Поддержка начинающих фермеров».

В 2016 году гранты выиграли 129 КФХ на 254 млн. руб. Сумма, предусмотренная на этот год ,значительно больше, 68 участников программ усилили свои проекты с помощью программы «Лизинг-грант», удешевляя оборудование и технику на 70%.

В заключение Марат Ахметов сообщил о ключевых видах поддержки развития малых форм на 2017 год. Так, на строительство мини-ферм в личных подсобных хозяйствах заложено 60 млн. руб. Мини-ферма на 5 коров получит 120 тыс. руб, на 8 коров – 200 тыс. руб. возмещения.