ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В селе Зиново Ялуторовского района Тюменской области заработало новое производство.

Здесь, при поддержке регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, компания ООО «Дружба-Нива» реализовала инвестиционный проект по строительству цеха убоя и переработки мяса крупного рогатого скота.

В создание новых производственных мощностей компания инвестировала восемь миллионов рублей. В цехе создано десять рабочих мест. По плану здесь можно ежесуточно перерабатывать пять тонн говядины.

Сотрудники цеха готовы каждый день выпускать две тонны полуфабрикатов, в том числе - гуляш, фарш, вырезка, пельмени, манты, котлеты, хинкали, купаты.

Для Ялуторовского района открытие цеха - значимое событие, которое дает новый толчок развитию личных подсобных хозяйств во всех окрестных поселениях.