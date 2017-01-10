В Волгоградской области крупных сельхозпроизводителей становится больше
10.01.2017, 14:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первые оперативные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года подведены в Волгоградском регионе. По данным Волгоградстата, в области идёт объединение сельхозтоваропроизводителей в крупные предприятия.
Так, средний размер земельной площади организации АПК, по сравнению с данными переписи 2006 года, увеличился на 31%, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — более чем в четыре раза (в среднем по России увеличение в 2,3 раза). Волгоградский регион занимает десятое место среди регионов России по среднему размеру земли одного фермерского хозяйства и индивидуального предпринимателя, а среди регионов, входящих в ЮФО, находится на втором месте после Калмыкии.
Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия расположены в Даниловском, Руднянском, Палласовском, Клетском и Чернышковском муниципальных образованиях, где средний размер площади земель составляет 12-13 тысяч гектаров.
Кроме того, в Волгоградской области отмечается укрупнение земельных участков граждан — 1,7 гектаров на одно хозяйство (в 2006 году показатель составлял 0,2 гектара). Специалисты объясняют это увеличением размеров земельных долей, находящихся в собственности.
Так, средний размер земельной площади организации АПК, по сравнению с данными переписи 2006 года, увеличился на 31%, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — более чем в четыре раза (в среднем по России увеличение в 2,3 раза). Волгоградский регион занимает десятое место среди регионов России по среднему размеру земли одного фермерского хозяйства и индивидуального предпринимателя, а среди регионов, входящих в ЮФО, находится на втором месте после Калмыкии.
Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия расположены в Даниловском, Руднянском, Палласовском, Клетском и Чернышковском муниципальных образованиях, где средний размер площади земель составляет 12-13 тысяч гектаров.
Кроме того, в Волгоградской области отмечается укрупнение земельных участков граждан — 1,7 гектаров на одно хозяйство (в 2006 году показатель составлял 0,2 гектара). Специалисты объясняют это увеличением размеров земельных долей, находящихся в собственности.