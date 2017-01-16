В Восточно-Сахалинской подзоне уровень освоения сельди достиг 100%
16.01.2017, 14:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вылов тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне достиг 354,52 тыс. тонн, или 99,99% от рекомендованного вылова объёма данного объекта в этом районе в 2017 году.
В связи с этим пользователям, осуществляющим добычу тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне, рекомендуется остановить промысел.
Согласно п. 8 в договора пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, если освоен рекомендуемый объём для промышленного и/или прибрежного рыболовства поименованного в договоре водного биоресурса в районе промысла обозначенном в договоре, действие договора прекращается.
В связи с этим пользователям, осуществляющим добычу тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне, рекомендуется остановить промысел.
Согласно п. 8 в договора пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, если освоен рекомендуемый объём для промышленного и/или прибрежного рыболовства поименованного в договоре водного биоресурса в районе промысла обозначенном в договоре, действие договора прекращается.