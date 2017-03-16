ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По предварительным данным, в Якутии в январе-феврале продукции сельского хозяйства выпущено на 685 млн рублей в сопоставимых ценах, рост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105%.



Вырос на 10% валовый надой молока. На сельхозпредприятиях, крестьянских и личных хозяйствах получено 7663 тонны молока. Наблюдается рост объёмов закупок заготовительными организациями, что повлекло за собой увеличение выпуска сливочного масла и сливок.



Индекс промышленного производства за два месяца составил 104,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, отмечается рост добычи алмазов, сырой нефти, золота. На 23% выросли инвестиции в основной капитал.

