ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дилерских центрах LADA ГК "Терра Авто" в Санкт-Петербурге отмечают рост спроса на госпрограммы стимулирования спроса, которые обеспечивают до 80% всех продаж. В последние месяцы доля клиентов, воспользовавшихся кредитной программой LADA Finance, достигает 25%, а с помощью трейд-ин реализуется до 70% новых машин.

"В целом можно сказать, что из всех возможностей, предлагаемых в наших автоцентрах, трейд-ин пока остаётся самой популярной среди клиентов. И это не удивительно. В последние годы большое количество автолюбителей откладывает обновление автомобиля "до лучших времён". Предлагаемые инструменты поддержки позволяют сделать эту возможность более осуществимой", – рассказал генеральный директор "Терра Авто" Владислав Рыдаев.

Между тем во втором полугодии 2017 года Минпромторг РФ планирует усилить меры господдержки авторынка, в частности, за счёт запуска новых программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые будут реализовываться в рамках льготного автокредитования. В "Терра Авто" видят хорошие перспективы в адресной поддержки именно этих групп покупателей. Согласно компании, из модельного ряда LADA начинающие автовладельцы обычно выбирают Granta или Vesta. "Во-первых, эти модели предполагают возможность выбора между механической или автоматической (роботизированной) коробкой передач. Во-вторых, они также позволяют покупателю приобрести оптимальный набор опций, необходимый начинающему водителю, и остаться при этом в рамках бюджета", – комментирует Рыдаев.