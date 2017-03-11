В компании Volkswagen подвели итоги и рассказали о перспективах
11.03.2017, 20:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в России было продано 74221 легковой автомобиль Volkswagen (-5,3% к 2015 году). При этом доля марки выросла до 5,7% (годом ранее было 5,3%). Хитом продаж стали три модели российской сборки (на заводе в Калуге). На вершине спроса находится компактный Volkswagen Polo, разошедшийся в количестве 47702 единиц. Второй по востребованности – кроссовер Tiguan (10660 шт.), третий – седан Jetta (7721 шт.). По-прежнему россияне охотно покупают пикап Amarok и внедорожник Touareg.
Такие данные представил на прошедшей в Москве конференции "Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы" руководитель марки Volkswagen в России Пьер Бутен, также выразив уверенность, что в 2017 году число поклонников немецкой марки не уменьшится, а возрастёт.
"Не побоюсь выступить автором клише, но должен отметить: сегодня мы живём в новой реальности. Рынок уже никогда не будет таким, как прежде. С этим нужно смириться. И ни у кого нет волшебной палочки, чтобы в один миг коренным образом изменить ситуацию к лучшему. Не нужно сбрасывать со счетов предстоящее изменение рыночных цен на иномарки, что наверняка отразится на потребительском спросе. Но мы верим: покупатели останутся верны нашей марке, ценя её соотношение "цена/качество" и принимая в расчёт низкую стоимость владения при высокой остаточной цене", - отметил г-н Бутен.
По его словам, в компании в целом довольны результатами выполнения собственных задач на 2016 год, несмотря на то, что этот период был самым плохим для автомобильной промышленности за последние 11 лет. "Условия работы стали очень напряжёнными. Теперь, как никогда раньше, нужно активно сотрудничать, и бизнес-модель должна быть существенно улучшена. И всё же я полон оптимизма! Мы своевременно реагируем на изменение рыночной конъюнктуры, и наши обещания подкреплены делами. Например, мы снизили цены на оригинальные запчасти в среднем на 10% и продлили заводскую гарантию. Более того, держим руку на пульсе различных потребительских запросов. Сейчас важно делать упор не на одно отдельное направление, а на несколько направлений. Отсюда пристальное внимание сервису, запчастям, банковским услугам и продаже автомобилей с пробегом", - сообщил г-н Бутен.
Такие данные представил на прошедшей в Москве конференции "Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы" руководитель марки Volkswagen в России Пьер Бутен, также выразив уверенность, что в 2017 году число поклонников немецкой марки не уменьшится, а возрастёт.
"Не побоюсь выступить автором клише, но должен отметить: сегодня мы живём в новой реальности. Рынок уже никогда не будет таким, как прежде. С этим нужно смириться. И ни у кого нет волшебной палочки, чтобы в один миг коренным образом изменить ситуацию к лучшему. Не нужно сбрасывать со счетов предстоящее изменение рыночных цен на иномарки, что наверняка отразится на потребительском спросе. Но мы верим: покупатели останутся верны нашей марке, ценя её соотношение "цена/качество" и принимая в расчёт низкую стоимость владения при высокой остаточной цене", - отметил г-н Бутен.
По его словам, в компании в целом довольны результатами выполнения собственных задач на 2016 год, несмотря на то, что этот период был самым плохим для автомобильной промышленности за последние 11 лет. "Условия работы стали очень напряжёнными. Теперь, как никогда раньше, нужно активно сотрудничать, и бизнес-модель должна быть существенно улучшена. И всё же я полон оптимизма! Мы своевременно реагируем на изменение рыночной конъюнктуры, и наши обещания подкреплены делами. Например, мы снизили цены на оригинальные запчасти в среднем на 10% и продлили заводскую гарантию. Более того, держим руку на пульсе различных потребительских запросов. Сейчас важно делать упор не на одно отдельное направление, а на несколько направлений. Отсюда пристальное внимание сервису, запчастям, банковским услугам и продаже автомобилей с пробегом", - сообщил г-н Бутен.