ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Росстата, в январе с российских конвейеров сошло 78,8 тыс. легковых автомобилей – это на 68% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что предприятия Ford Sollers, ранее работавшие четыре дня в неделю, с прошлого месяца перешли на пятидневный режим работы для выполнения увеличенной производственной программы. Кроме того, почти до конца января не работал Ульяновский автозавод в связи с проведением ремонтно-профилактических работ.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило 4,4 тыс. единиц, что на 24,7% ниже показателя годичной давности.