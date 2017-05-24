ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг "Вертолёты России" и энергетическая компания "Газпром" подписали соглашение о намерениях по созданию вертолётов морского предназначения типа Ми-171А2. Данные машины будут использоваться для освоения месторождений на континентальном шельфе в интересах ПАО "Газпром".

Свои подписи под документом поставили председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и первый заместитель генерального директора АО "Вертолёты России" Сергей Фомин.

Подписанное соглашение, в частности, предполагает, что предприятия холдинга "Вертолёты России" обеспечат разработку проектной документации по вертолёту Ми-171А2 в модификации "офшор", а также создание производства по сборке, испытаниям и сервисному обслуживанию данных машин.

В свою очередь ПАО "Газпром" в рамках заключенного соглашения подтвердило намерение приобрести вертолёты Ми-171А2 в офшорном исполнении, а также разместить на предприятиях холдинга "Вертолёты России" заказы на все виды работ по ремонту и обслуживанию данной техники.

"Освоение месторождений континентального шельфа – динамично развивающийся сегмент рынка энергоресурсов, которому требуется соответствующее техническое сопровождение, в том числе офшорная вертолётная техника. Холдинг "Вертолёты России" готов предложить своим заказчикам новейшие машины, оборудованные всем необходимым для работы в сложнейших морских условиях. Надеюсь, что данное соглашение станет основой для заключения твёрдых контрактов и дальнейшего развития сотрудничества с нашими партнёрами из нефтегазового сектора", - заявил Фомин по итогам подписания.

Ми-171А2 – новейший представитель семейства вертолётов Ми-8/17, воплотивший в себя лучшие характеристики этих всемирно известных машин. Вертолёт оснащён интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа, снизив тем самым его число до двух человек.

Глубокой модернизации относительно серийно выпускаемых вертолётов типа Ми-8/17 подверглась несущая система. Ми-171А2 получил несущий и X-образный рулевой винты из композиционных материалов, а также усовершенствованные автомат перекоса и втулку несущего винта. Нововведения позволили улучшить управляемость вертолёта, снизить общую массу несущей системы и повысить тягу несущего винта на 700 килограмм. Кроме того, возросли показатели крейсерской и максимальной скорости на 20%, а также увеличилась дальность полёта.

Модернизированный комплекс авионики также расширил сферу применения вертолёта. Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет успешно эксплуатировать вертолёт днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также над водной поверхностью.