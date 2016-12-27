ОРЕАНДА-НОВОСТИ Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) заключил с авиакомпанией «Ямал» контракт на поставку двух многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-1. Согласно договору машины поступят в распоряжение авиакомпании до конца 2017 года.



Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 будут использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, санитарных заданий, поисково-спасательных и лесоавиационных работ, авиапатрулирования, пожаротушения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



Каждое из воздушных судов будет оснащено внешней грузовой подвеской и подготовлено под установку бортовой лебедки. Для выполнения полетов на дальние расстояния вертолеты получат дополнительные топливные баки.



«Наши вертолеты на протяжении многих лет эксплуатируются в районах со сложными климатическими условиями и неизменно доказывают свою эффективность. Мы ставим перед собой цели способствовать повышению транспортной доступности регионов и надеемся на продолжение сотрудничества с российскими авиакомпаниями», - заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.



Выбор вертолетов Ми-8МТВ-1 для работы в Заполярье обусловлен их подтвержденной высокой надежностью и эффективностью применения в широком диапазоне температур, возможностью безангарного хранения, простотой обслуживания и эксплуатации в регионах с ограниченно развитой наземной инфраструктурой.



Авиакомпания «Ямал» является одним из крупнейших вертолетных операторов в России и имеет богатый опыт применения отечественной авиационной техники в суровых климатических условиях Заполярья.



АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2015 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд рублей, объем поставок составил 212 вертолетов.