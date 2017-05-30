ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил исполнение контракта на поставку среднего многоцелевого вертолета Ка-32А11ВС китайской компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Co.,Ltd., который был заключён в ноябре 2016 года в рамках выставки China Aviation and Aerospace Exhibition.

Вертолёт для китайской компании был изготовлен в транспортном варианте на мощностях Кумертауского авиациаонного производственного предприятия (КумАПП) и уже отгружен инозаказчику. Машина будет эксплуатироваться китайскими операторами для транспортировки грузов и во время проведения спасательных операций.

«Мы рады заявить о своевременном завершении данного контракта и исполнении всех обязательств перед нашими китайскими партнёрами. Вертолёты типа Ка-32 на протяжении нескольких лет эксплуатируются экстренными службами Китая и благодаря уникальным конструктивным особенностям и высоким лётным характеристикам, зарекомендовали себя как неприхотливые и работоспособные машины. Рассчитываем на дальнейшее продолжение сотрудничества», - заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолёты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

История сотрудничества холдинга «Вертолёты России» и компании Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co., Ltd. началась в 2015 году, когда стороны заключили контракт на поставку 4 вертолётов типа Ка-32. Первая партия вертолётов будет передана заказчику до конца 2016 года; окончательно контракт будет выполнен в 2017 году. Предполагается, что машины будут эксплуатироваться китайскими операторами при борьбе с пожарами, в том числе и в густонаселенных городах, где обычные пожарные бригады, как правило, имеют ограниченный доступ в высотные дома. Кроме того, вертолёты типа Ка-32 могут выполнять работы в горной и лесистой местностях, а также применяться для патрулирования и поддержки специальных операций.

Помимо Китая вертолёты типа Ка-32 различных модификаций успешно эксплуатируются национальными операторами в Испании, Португалии, Колумбии, Швейцарии, в Канаде, Южной Корее, на Тайване, в Японии и других странах.