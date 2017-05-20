ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в 8-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017, которая пройдёт в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» (Минск, Белоруссия) с 20 по 22 мая 2017 года. Члены делегации холдинга совместно с коллегами из АО «Рособоронэкспорт» примут участие в обширной деловой программе мероприятия.



Посетители выставки смогут ознакомиться с ударным вертолётом Ми-28НЭ, а также лёгким многоцелевым Ка-226Т, которые будут размещены на стенде АО «Рособоронэкспорт». В ходе встреч и переговоров члены делегации холдинга «Вертолёты России» обсудят перспективы сотрудничества с представителями компаний и ведомств Белоруссии и стран СНГ.



«Мы стремимся поддерживать постоянные контакты с силовыми и гражданскими ведомствами Белоруссии и стран ближнего зарубежья, поскольку в целом на постсоветском пространстве эксплуатируется значительное количество вертолетов российского производства, которые прекрасно себя зарекомендовали. В ходе предстоящей выставки мы будем уделять большое внимание вопросам продвижения наших новейших вертолётов, а также вопросам сервиса и послепродажного обслуживания», - заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.



Одним из главных вопросов в рамках Делового Совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, который пройдёт во время выставки, станет обсуждение перспектив сотрудничества в области создания и развития сети сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства на территории государств - членов ОДКБ. Холдинг «Вертолёты России» поддерживает эту инициативу, поскольку она создаёт большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества между авиационными предприятиями соседних стран.



Ми-28НЭ – высокоэффективный вертолет нового поколения, предназначенный для выполнения боевых задач в любое время суток в любых метеоусловиях. Он отличается повышенной «живучестью» и мощным комплексом вооружения. Вертолёт может успешно бороться с танками, самоходными артиллерийскими установками, боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами и средствами войсковой ПВО. В 2016 году экспортная версия вертолёта – Ми-28НЭ получила систему двойного управления.



Вертолёт Ка-226Т обладает уникальным набором качеств, делающих его незаменимым при эксплуатации на небольших площадках, в том числе в условиях плотной городской застройки. Благодаря маневренности, компактным габаритным размерам, отсутствию рулевого винта и высокой энерговооружённости он может выполнять транспортные и специальные задачи в самых сложных условиях. Кроме того, в марте 2017 года холдинг поставил заказчику первые вертолёты Ка-226Т корабельного базирования. Эти машины обладают рядом особенностей, которые позволяют значительно расширить потенциал их применения в прибрежных зонах для охраны границ, защиты экономических зон, обеспечения безопасности добычи полезных ископаемых на офшоре, а также для борьбы с пиратством. назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.