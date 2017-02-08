Власти Китая выделяют почти 1 млрд долларов на производство электромобилей
08.02.2017, 16:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госкомитет по делам развития и реформ КНР одобрил почти миллиард долларов на два проекта по производству электромобилей, сообщается на сайте ведомства. Предприятия будут построены в городе Путянь восточной провинции Фуцзянь, а также в городе центрального подчинения Тяньцзинь.
Общий объем инвестиций в первый проект, реализацией которого займется компания Yudo New Energy Automobile, составит около 280 млн долларов, а тяньцзиньская компания National New Energy Vehicle получит около 630 млн долларов.
После строительства двух предприятий их общая производственная мощность должна составить 115 тысяч электромобилей в год: 50 тысяч авто для завода в Тяньцзине и 65 тысяч для предприятия в провинции Фуцзянь.
Общий объем инвестиций в первый проект, реализацией которого займется компания Yudo New Energy Automobile, составит около 280 млн долларов, а тяньцзиньская компания National New Energy Vehicle получит около 630 млн долларов.
После строительства двух предприятий их общая производственная мощность должна составить 115 тысяч электромобилей в год: 50 тысяч авто для завода в Тяньцзине и 65 тысяч для предприятия в провинции Фуцзянь.