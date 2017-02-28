ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и АО «Гарнизон» заключили соглашение о сотрудничестве.

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Сергей Горьков, со стороны АО «Гарнизон» – врио Генерального директора Сергей Тен.

Стороны договорились о создании и реализации комплекса мер финансовой и нефинансовой поддержки АО «Гарнизон» в рамках исполнения государственных оборонных заказов, государственных программ для оборонно-промышленного комплекса, а также инвестиционных проектов и проектов по модернизации активов АО «Гарнизон» и организаций, входящих в Холдинг «Гарнизон».

Реализация соглашения будет способствовать повышению эффективности деятельности оборонно-промышленного комплекса, конкурентоспособности производимой российскими предприятиями продукции военного и двойного назначения и направлена, в том числе на реализацию проектов по переводу предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции.