ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Хэтчбек Volkswagen Golf в апреле вернул утраченное месяцем ранее лидерство на европейском рынке, несмотря на крупнейшее падение продаж в ТОП-10 бестселлеров. Как отмечают в Volkswagen, снижение спроса на эту модель ожидаемо связано с предстоящим выходом обновлённого семейства Golf в странах Западной Европы.