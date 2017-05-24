Volkswagen Golf вернул в апреле лидерство на европейском авторынке
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Хэтчбек Volkswagen Golf в апреле вернул утраченное месяцем ранее лидерство на европейском рынке, несмотря на крупнейшее падение продаж в ТОП-10 бестселлеров. Как отмечают в Volkswagen, снижение спроса на эту модель ожидаемо связано с предстоящим выходом обновлённого семейства Golf в странах Западной Европы.
Самой продаваемой моделью в Европе в апреле вновь стал Volkswagen Golf с показателем 35085 реализованных машин (-28,1%). На второе место вышла Renault Clio, чьи продажи снизились на 7,1% до 26088 автомобилей. Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели составила 24775 единиц (-11,4%).