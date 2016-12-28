Volkswagen отзовёт почти 4,5 тыс. авто в России
28.12.2016, 12:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Фольксваген Груп Рус" объявила об отзыве 4481 автомобиля моделей Volkswagen Caddy, Golf и Jetta, реализованных с 2013-го по 2016 год.
Причиной отзыва стала возможность возникновения в автомобилях повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к не герметичности в системе и включению сигнальной лампы.
Уполномоченные дилеры "Фольксваген Груп Рус", уведомляют, владельцев автомобилей Volkswagen типов Caddy, Golf и Jetta, подпадающих под отзыв, путём рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Причиной отзыва стала возможность возникновения в автомобилях повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к не герметичности в системе и включению сигнальной лампы.
Уполномоченные дилеры "Фольксваген Груп Рус", уведомляют, владельцев автомобилей Volkswagen типов Caddy, Golf и Jetta, подпадающих под отзыв, путём рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.