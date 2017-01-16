Volkswagen прекратил сборку Audi А6 и А8 в России
16.01.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа Volkswagen свернула крупноузловую сборку седанов Audi А6 и А8 на своем заводе в Калуге, при этом выпуск кроссоверов Audi Q7 на предприятии продолжится.
В Калуге помимо Audi производится также крупноузловая сборка кроссовера Volkswagen Touareg (одноплатформенный с Q7) и LCV той же марки. Их выпуск в первом полугодии продолжится. Cегмент кроссоверов – второй по ёмкости в России после B-сегмента.
Модельный ряд BMW, который выпускается на "Автоторе", не сокращался, но компания приостановила импорт шести нишевых моделей – из-за требования их сертификации под "Эра-Глонасс". Легковые Mercedes-Benz в России пока не выпускаются – строительство завода в Подмосковье может начаться в 2018 году, с компанией планируется подписать специальный инвестконтракт, сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ежегодное производство составит 25 – 30 тыс. машин.
Основная причина сокращения модельного ряда автомобилей Audi, собираемых в Калуге, – невысокий спрос на российском рынке, в том числе из-за девальвации рубля: локализация у Audi небольшая, зачастую выгоднее их импортировать. В 2016 году продажи Audi в России упали на 19,3% до 20705 автомобилей. Volkswagen сообщил, что прекратил поставки в Россию шести моделей Audi, в том числе A8: вложения в сертификацию моделей под "Эра-Глонасс", ставшую обязательной с 1 января 2017 года, оказались слишком велики. По словам дилеров, в 2018 году в России ожидается новый A8, уже с системой "Эра-Глонасс", видимо, компания решила не тратиться на сертификацию текущей модели. Чтобы продажи марки Audi не пострадали, немецкий автоконцерн в прошлом году завёз дополнительное количество машин некоторых моделей, в том числе и A8.
Прекращение сборки А6 и A8 в Калуге на продажах марки в России не отразится, считают дилеры: цена локально собранных и импортированных автомобилей этих моделей одинакова, к тому же сформированных запасов из ранее выпущенных в Калуге машин достаточно для продаж в течение года.
В Калуге помимо Audi производится также крупноузловая сборка кроссовера Volkswagen Touareg (одноплатформенный с Q7) и LCV той же марки. Их выпуск в первом полугодии продолжится. Cегмент кроссоверов – второй по ёмкости в России после B-сегмента.
Модельный ряд BMW, который выпускается на "Автоторе", не сокращался, но компания приостановила импорт шести нишевых моделей – из-за требования их сертификации под "Эра-Глонасс". Легковые Mercedes-Benz в России пока не выпускаются – строительство завода в Подмосковье может начаться в 2018 году, с компанией планируется подписать специальный инвестконтракт, сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ежегодное производство составит 25 – 30 тыс. машин.
Основная причина сокращения модельного ряда автомобилей Audi, собираемых в Калуге, – невысокий спрос на российском рынке, в том числе из-за девальвации рубля: локализация у Audi небольшая, зачастую выгоднее их импортировать. В 2016 году продажи Audi в России упали на 19,3% до 20705 автомобилей. Volkswagen сообщил, что прекратил поставки в Россию шести моделей Audi, в том числе A8: вложения в сертификацию моделей под "Эра-Глонасс", ставшую обязательной с 1 января 2017 года, оказались слишком велики. По словам дилеров, в 2018 году в России ожидается новый A8, уже с системой "Эра-Глонасс", видимо, компания решила не тратиться на сертификацию текущей модели. Чтобы продажи марки Audi не пострадали, немецкий автоконцерн в прошлом году завёз дополнительное количество машин некоторых моделей, в том числе и A8.
Прекращение сборки А6 и A8 в Калуге на продажах марки в России не отразится, считают дилеры: цена локально собранных и импортированных автомобилей этих моделей одинакова, к тому же сформированных запасов из ранее выпущенных в Калуге машин достаточно для продаж в течение года.