ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Немецкий концерн Volkswagen прекратил сборку на заводе в Калуге внедорожника Touareg. Об этом сообщили в пресс-службе компании, добавив, что освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi и сокращений не планируется.

Напомним, Volkswagen Touareg выпускался на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге по технологии SKD. "В настоящее время модель Touareg не собирается в Калуге, но импортируется и по-прежнему успешно продаётся в России. Первые импортные автомобили уже переданы клиентам", - рассказали в пресс-службе Volkswagen Group Rus, подчеркнув, что "никаких изменений для клиента не произошло, цены на Touareg не изменились".

По данным компании, в 2017 году спрос на Touareg вырос: с шестого места в своем сегменте он переместился на третье.