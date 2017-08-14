Volkswagen за 10 лет выпустил более 1,3 млн автомобилей в России
14.08.2017, 21:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volkswagen Group Rus за 10 лет локального производства в России выпустила более 1 млн 100 тыс. автомобилей на своём заводе в Калуге и более 200 тыс. автомобилей – на производственной площадке в Нижнем Новгороде. Сегодня на заводе компании в Калуге производятся Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а на производственной площадке в Нижнем Новгороде – Skoda Octavia, Volkswagen Jetta и Skoda Yeti. Общий объём инвестиций в бизнес компании в России достиг 1,75 млрд евро, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus.
Напомним, 10 лет назад история локального производства Volkswagen Group в России началась с запуска крупноузлового производства. Всего два года спустя, в 2009 году, на заводе в Калуге было запущено производство полного цикла, включающее штамповку, сварку, покраску и сборку. В 2011 году компания Volkswagen Group Rus укрепила свои позиции локального производителя благодаря запуску второй производственной площадки на заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. В рамках проекта на автомобильном заводе ГАЗ были построены новые монтажный и кузовной цеха, модернизирован покрасочный цех, улучшены системы контроля качества и логистические процессы, организовано производство компонентов для автомобилей Volkswagen и Skoda.
Производственная площадка Volkswagen Group Rus в Калуге постоянно развивалась: в сентябре 2015 года здесь было запущено производство двигателей 1.6 MPI серии EA211. Максимальная производственная мощность площадки составляет 150 тыс. двигателей в год. В ноябре 2016 года на заводе в Калуге был открыт новый кузовной цех площадью 12 тыс. кв. м, а также обновлены покрасочный и монтажный цеха для производства нового Volkswagen Tiguan.
"Локальное производство – ключевой элемент нашей долгосрочной стратегии в России. Последовательные инвестиции в развитие производства, продукции и сотрудников позволили нам стать одним из лидеров российской автомобильной промышленности. Мы стимулировали развитие локальных поставщиков компонентов, расширили своё присутствие на российском рынке и начали экспортировать наши автомобили. Мы намерены развить этот успех в новом десятилетиии", – заявил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.
Напомним, 10 лет назад история локального производства Volkswagen Group в России началась с запуска крупноузлового производства. Всего два года спустя, в 2009 году, на заводе в Калуге было запущено производство полного цикла, включающее штамповку, сварку, покраску и сборку. В 2011 году компания Volkswagen Group Rus укрепила свои позиции локального производителя благодаря запуску второй производственной площадки на заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. В рамках проекта на автомобильном заводе ГАЗ были построены новые монтажный и кузовной цеха, модернизирован покрасочный цех, улучшены системы контроля качества и логистические процессы, организовано производство компонентов для автомобилей Volkswagen и Skoda.
Производственная площадка Volkswagen Group Rus в Калуге постоянно развивалась: в сентябре 2015 года здесь было запущено производство двигателей 1.6 MPI серии EA211. Максимальная производственная мощность площадки составляет 150 тыс. двигателей в год. В ноябре 2016 года на заводе в Калуге был открыт новый кузовной цех площадью 12 тыс. кв. м, а также обновлены покрасочный и монтажный цеха для производства нового Volkswagen Tiguan.
"Локальное производство – ключевой элемент нашей долгосрочной стратегии в России. Последовательные инвестиции в развитие производства, продукции и сотрудников позволили нам стать одним из лидеров российской автомобильной промышленности. Мы стимулировали развитие локальных поставщиков компонентов, расширили своё присутствие на российском рынке и начали экспортировать наши автомобили. Мы намерены развить этот успех в новом десятилетиии", – заявил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.
Источник: Автостат