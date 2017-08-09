ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Производитель автомобилей премиум-класса Volvo Cars и китайская автомобильная группа Geely Holding завершили формирование двух новых компаний для развития существующих и разработки будущих технологических решений. Новые совместные предприятия позволят обеспечить экономию средств за счет увеличения масштаба работы, а также ускорить процесс создания электрифицированных автомобилей следующего поколения, сообщает пресс-служба Volvo Cars. Соглашения, подписанные в Нинбо (Китай), определяют стратегические приоритеты, состав руководства и формат взаимодействия и цели в рамках сотрудничества внутри группы.

Новое технологическое совместное предприятие, получившее название GV Automobile Technology (Ningbo) Co. Ltd., будет принадлежать Volvo Cars и Geely Holding в соотношении 50/50. Штаб-квартира компании будет располагаться в Китае, а в шведском Гетеборге появится дополнительный офис.

Ларс Даниэльсон, бывший старший вице-президент Volvo Cars и генеральный директор Volvo Cars Asia Pacific, станет председателем правления GV Technology. Новая компания будет находить наиболее выгодные варианты взаимодействия для Volvo Cars, Geely Auto и Lynk & Co в части закупок и технологических решений.

Также будет сформирована отдельная компания Lynk & Co, полностью отвечающая за модельную линейку автомобилей Lynk & Co и принадлежащая совместно Volvo Cars, Geely Holding и Geely Auto. Компания получит вновь сформированную структуру и состав правления.

Президент и генеральный директор Geely Auto Ань Цунхуэй назначен председателем правления Lynk & Co, а президент и генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон войдет в состав совета директоров наряду с вице-президентом и финансовым директором Zhejiang Geely Holding Group Дэниелем Ли и вице-президентом группы и техническим директором Geely Auto Фэн Цин Фэном.

«Создание этих совместных предприятий имеет особую ценность для всех участников. Мы стремимся обеспечить глобальную экономию за счёт увеличения масштаба, способствуя более тесному сотрудничеству между нашими брендами в работе на общих автомобильных архитектурах и при разработке электродвигателей. Кроме того, это партнерство позволит Lynk & Co полностью реализовать свой потенциал», – заявил председатель правления Geely Holding Ли Шуфу.