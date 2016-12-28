Вступает в силу требование об обязательном оснащении ТС системой "ЭРА-ГЛОНАСС"
28.12.2016, 11:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 января 2017 года в соответствии с изменением к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятому 30 января 2013 года, вступает в силу требование об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории Евразийского экономического союза, устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб (за исключением автомобилей, принадлежащих к типу, оценка соответствия которого была проведена до 01.01.2017 года).
Для этих целей в Российской Федерации действует с 2015 года ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в Белоруссии, Казахстане и Киргизии создаются свои национальные системы, гармонизированные с российской.
Безусловной главной целью применения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является снижение уровня смертности в результате ДТП: только в Российской Федерации данная мера будет способствовать спасению 4 тысяч человеческих жизней в год. C 01 января 2016 года по настоящее время в систему ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» поступило уже более 108 тыс. вызовов.
По состоянию на 20 декабря 2016 года все основные автомобильные бренды, начиная от массового сегмента (LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen и др.) и до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce и др.), поставляющие свою продукцию на рынок Евразийского Экономического Союза, уже завершили, либо завершают работы по оснащению своего модельного ряда системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Требования об оснащении системой «ЭРА-ГЛОНАСС» не являются уникальными только для Евразийского Экономического Союза – это общемировая тенденция. В частности, в настоящее время Всемирным Форумом по согласованию требований к транспортным средствам Европейской Экономической Комиссии ООН завершается работа по согласованию правила ООН, в рамках Женевского соглашения 1958 года, в отношении аналогичной системы экстренного реагирования при авариях. Европейский Союз уже ведет работы по внедрению подобной системы e-Call.
В отношении подержанных легковых автомобилей следует отметить, что общий импорт физическими и юридическими лицами таких машин за 11 месяцев 2016 года в Российскую Федерацию составил 32,9 тысяч, что на 11% меньше аналогичного периода 2015 года и составляет менее 0,4% от всего автомобильного рынка (новых и бывших в употреблении автомобилей).
Для этих целей в Российской Федерации действует с 2015 года ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в Белоруссии, Казахстане и Киргизии создаются свои национальные системы, гармонизированные с российской.
Безусловной главной целью применения системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является снижение уровня смертности в результате ДТП: только в Российской Федерации данная мера будет способствовать спасению 4 тысяч человеческих жизней в год. C 01 января 2016 года по настоящее время в систему ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» поступило уже более 108 тыс. вызовов.
По состоянию на 20 декабря 2016 года все основные автомобильные бренды, начиная от массового сегмента (LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen и др.) и до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce и др.), поставляющие свою продукцию на рынок Евразийского Экономического Союза, уже завершили, либо завершают работы по оснащению своего модельного ряда системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Требования об оснащении системой «ЭРА-ГЛОНАСС» не являются уникальными только для Евразийского Экономического Союза – это общемировая тенденция. В частности, в настоящее время Всемирным Форумом по согласованию требований к транспортным средствам Европейской Экономической Комиссии ООН завершается работа по согласованию правила ООН, в рамках Женевского соглашения 1958 года, в отношении аналогичной системы экстренного реагирования при авариях. Европейский Союз уже ведет работы по внедрению подобной системы e-Call.
В отношении подержанных легковых автомобилей следует отметить, что общий импорт физическими и юридическими лицами таких машин за 11 месяцев 2016 года в Российскую Федерацию составил 32,9 тысяч, что на 11% меньше аналогичного периода 2015 года и составляет менее 0,4% от всего автомобильного рынка (новых и бывших в употреблении автомобилей).