Вылов минтая в Охотском море превысил 184 тыс. тонн
01.02.2017, 16:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В январе 2017 года российскими рыбопромышленниками в Охотском море добыто более 184 тыс. тонн минтая (17,2% от квоты вылова), что на 7,2 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Объем добычи тихоокеанской сельди в Северо-Охотоморской подзоне составляет 53 тыс. тонн, что на 5,2 тыс. тонн больше уровня 2016 года, в Восточно-Сахалинской подзоне добыто 0,354 тыс. тонн, что ниже уровня 2016 года на 0,8 тыс. тонн. Такие данные озвучил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов на заседании штаба охотоморской путины.
Повышение показателей добычи минтая достигнуто за счет увеличения вылова в Камчатско-Курильской подзоне на 120,8 тыс. тонн, вылов в Западно-Камчатской подзоне соответствует уровню 2016 года и составляет 24,2 тыс. тонн. Увеличение вылова за счет Камчатско-Курильской подзоны компенсирует недолов в Северо-Охотоморской подзоне в объеме 101,5 тыс. тонн. При этом суммарный объем добычи в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах превысил уровень 2016 года на 120,1 тыс. тонн и составил 164,7 тыс. тонн. В объединенном районе (Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны) вылов составил 164,7 тыс. тонн, что выше уровня 2016 года на 120,1 тыс. тонн. Добычу минтая в Охотском море осуществляет 107 судов. На промысле сельди находится 16 судов.
Как доложил заместитель руководителя координационной группы Росрыболовства Юрий Омельченко, в течение прошедшей недели ледовая и метеорологическая обстановка в целом были благоприятны для промысла во всех районах Охотского моря за исключением Восточно-Сахалинской подзоны. Штормовые ветра 28-29 января практически не повлияли на работу экспедиции за исключением судов на промысле краба и ярусном промысле в Камчато-Курильской подзоне. В северных районах моря продолжалось интенсивное продвижение ледовой кромки в юго-западном направлении. Суда, работающие в этих районах, предупреждены о возможной резкой смене ледовой обстановки. Во всех районах промысла ожидается усиление ветра в связи с выходом глубокого циклона в Охотское море.
В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка постепенно улучшается. Скопления минтая уплотняются, что способствует успешной работе флота. В настоящее время суточные уловы колеблются от 30 до 120 тонн в зависимости от типа судна. В уловах средний размер минтая 43-44 см. Приловы молоди в среднем составляют около 7%. Крупнотоннажный флот постепенно расширяет район работ. С начала года в подзоне добыто 19,2 тыс. тонн минтая.
В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка за последнюю неделю была нестабильна. Суда работали преимущественно в южной части подзоны. Часть судов переместилась на промысел в Северо-Охотоморскую подзону. Уловы колебались в диапазоне от 30 до 260 тонн на судно. Скопления минтая подвижны и быстро смещаются в северо-восточном направлении. В уловах в основном попадается рыба промысловым размером 38-43 см. Приловы молоди доходят до 18%. С начала года в подзоне добыто 23,2 тыс. тонн по промышленным квотам и 630 тонн по прибрежным квотам.
В Камчато-Курильской подзоне промысловая обстановка была в целом удовлетворительная. Уловы колебались в пределах от 30 до 350 тонн на судосутки промысла. Основу улова составляют рыбы размером 38-45 см. Приловы молоди в диапазоне от 3% до 15%. С начала года в подзоне добыто около 140 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и около 1 тыс. тонн по прибрежным квотам.
На Северных Курилах работают пять судов по прибрежным квотам и три – по промышленным квотам. Промысловая обстановка последние дни стабилизировалась. Уловы достигают 170 тонн на судосутки. С начала года здесь добыто около 1,3 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 5,6 тыс. тонн по прибрежным.
Промысел сельди сосредоточен в Северо-Охотоморской подзоне. По сравнению с предыдущей неделей количество судов сократилось в связи с переходом на добычу минтая. Среднесуточные уловы крупнотоннажных судов достигают 130 тонн.
В районе промысла находятся 34 единицы транспорта, под погрузкой ежедневно – от 8 до 12 судов, остальные – в ожидании накопления продукции на промысловых судах и переходах. За отчетный период в порт отправились 13 единиц транспорта различной емкости.
На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находится 35 инспекторов морской охраны. Простоев судов на перегрузах не наблюдалось.
В экспедиции работают 10 наблюдателей из ТИНРО-Центра, МагаданНИРО и КамчатНИРО.
Согласно прогнозу специалистов ТИНРО-Центра, в начале февраля погодные условия у западной Камчатки будут определяться влиянием глубокого океанического циклона. Под влиянием его северной ложбины окажется весь полуостров Камчатка и прилегающие воды Охотского моря.
Ледовая обстановка в районе промысла останется непростой. При относительно спокойной морозной погоде в районах северной части Западно-Камчатской подзоны активизируется процесс увеличения сплоченности и толщины льда. В восточных районах моря усилится штормовая активность. Со второй половины недели штормовые условия заметно усложнят ледовую обстановку во всех промысловых районах. Ветра северных румбов штормовых скоростей будут способствовать расширению северо-западного ледяного массива и усилению дрейфа полей льда к югу вдоль восточного Сахалина. В северо-западной части Охотского моря возможно образование неустойчивых «карманов» чистой воды вдоль кромки льда. В эти же дни возможно сокращение ледяного пояса у западной Камчатки.
На заседании штаба путины с докладами о ходе промысла также выступили представители территориальных управлений Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
По данным Приморского территориального управления, в порты Приморского края доставлено более 85,7 тыс. тонн минтая, что на 20 тыс. тонн больше объема прошлого года. Из них более 21 тыс. тонн продукции оформлено для поставок на внутренний рынок (годом ранее – 12 тыс. тонн). Поставки сельди составили около 49 тыс. тонн, на внутренний рынок оформлено 35,9 тыс. тонн, на экспорт – 13 тыс. тонн (в прошлом году объемы экспорта и поставок на внутренний рынок распределялись примерно 60% на 40%).
Средняя загрузка холодильников Приморского края составляет 81,9%, в структуре хранимой продукции увеличивается количество минтая.
По данным Приморского территориального управления, стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы составляет в среднем 12,5–13,0 руб./кг (в аналогичный период 2016 года было 11,0 руб./кг).
Повышение показателей добычи минтая достигнуто за счет увеличения вылова в Камчатско-Курильской подзоне на 120,8 тыс. тонн, вылов в Западно-Камчатской подзоне соответствует уровню 2016 года и составляет 24,2 тыс. тонн. Увеличение вылова за счет Камчатско-Курильской подзоны компенсирует недолов в Северо-Охотоморской подзоне в объеме 101,5 тыс. тонн. При этом суммарный объем добычи в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах превысил уровень 2016 года на 120,1 тыс. тонн и составил 164,7 тыс. тонн. В объединенном районе (Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны) вылов составил 164,7 тыс. тонн, что выше уровня 2016 года на 120,1 тыс. тонн. Добычу минтая в Охотском море осуществляет 107 судов. На промысле сельди находится 16 судов.
Как доложил заместитель руководителя координационной группы Росрыболовства Юрий Омельченко, в течение прошедшей недели ледовая и метеорологическая обстановка в целом были благоприятны для промысла во всех районах Охотского моря за исключением Восточно-Сахалинской подзоны. Штормовые ветра 28-29 января практически не повлияли на работу экспедиции за исключением судов на промысле краба и ярусном промысле в Камчато-Курильской подзоне. В северных районах моря продолжалось интенсивное продвижение ледовой кромки в юго-западном направлении. Суда, работающие в этих районах, предупреждены о возможной резкой смене ледовой обстановки. Во всех районах промысла ожидается усиление ветра в связи с выходом глубокого циклона в Охотское море.
В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка постепенно улучшается. Скопления минтая уплотняются, что способствует успешной работе флота. В настоящее время суточные уловы колеблются от 30 до 120 тонн в зависимости от типа судна. В уловах средний размер минтая 43-44 см. Приловы молоди в среднем составляют около 7%. Крупнотоннажный флот постепенно расширяет район работ. С начала года в подзоне добыто 19,2 тыс. тонн минтая.
В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка за последнюю неделю была нестабильна. Суда работали преимущественно в южной части подзоны. Часть судов переместилась на промысел в Северо-Охотоморскую подзону. Уловы колебались в диапазоне от 30 до 260 тонн на судно. Скопления минтая подвижны и быстро смещаются в северо-восточном направлении. В уловах в основном попадается рыба промысловым размером 38-43 см. Приловы молоди доходят до 18%. С начала года в подзоне добыто 23,2 тыс. тонн по промышленным квотам и 630 тонн по прибрежным квотам.
В Камчато-Курильской подзоне промысловая обстановка была в целом удовлетворительная. Уловы колебались в пределах от 30 до 350 тонн на судосутки промысла. Основу улова составляют рыбы размером 38-45 см. Приловы молоди в диапазоне от 3% до 15%. С начала года в подзоне добыто около 140 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и около 1 тыс. тонн по прибрежным квотам.
На Северных Курилах работают пять судов по прибрежным квотам и три – по промышленным квотам. Промысловая обстановка последние дни стабилизировалась. Уловы достигают 170 тонн на судосутки. С начала года здесь добыто около 1,3 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 5,6 тыс. тонн по прибрежным.
Промысел сельди сосредоточен в Северо-Охотоморской подзоне. По сравнению с предыдущей неделей количество судов сократилось в связи с переходом на добычу минтая. Среднесуточные уловы крупнотоннажных судов достигают 130 тонн.
В районе промысла находятся 34 единицы транспорта, под погрузкой ежедневно – от 8 до 12 судов, остальные – в ожидании накопления продукции на промысловых судах и переходах. За отчетный период в порт отправились 13 единиц транспорта различной емкости.
На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находится 35 инспекторов морской охраны. Простоев судов на перегрузах не наблюдалось.
В экспедиции работают 10 наблюдателей из ТИНРО-Центра, МагаданНИРО и КамчатНИРО.
Согласно прогнозу специалистов ТИНРО-Центра, в начале февраля погодные условия у западной Камчатки будут определяться влиянием глубокого океанического циклона. Под влиянием его северной ложбины окажется весь полуостров Камчатка и прилегающие воды Охотского моря.
Ледовая обстановка в районе промысла останется непростой. При относительно спокойной морозной погоде в районах северной части Западно-Камчатской подзоны активизируется процесс увеличения сплоченности и толщины льда. В восточных районах моря усилится штормовая активность. Со второй половины недели штормовые условия заметно усложнят ледовую обстановку во всех промысловых районах. Ветра северных румбов штормовых скоростей будут способствовать расширению северо-западного ледяного массива и усилению дрейфа полей льда к югу вдоль восточного Сахалина. В северо-западной части Охотского моря возможно образование неустойчивых «карманов» чистой воды вдоль кромки льда. В эти же дни возможно сокращение ледяного пояса у западной Камчатки.
На заседании штаба путины с докладами о ходе промысла также выступили представители территориальных управлений Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
По данным Приморского территориального управления, в порты Приморского края доставлено более 85,7 тыс. тонн минтая, что на 20 тыс. тонн больше объема прошлого года. Из них более 21 тыс. тонн продукции оформлено для поставок на внутренний рынок (годом ранее – 12 тыс. тонн). Поставки сельди составили около 49 тыс. тонн, на внутренний рынок оформлено 35,9 тыс. тонн, на экспорт – 13 тыс. тонн (в прошлом году объемы экспорта и поставок на внутренний рынок распределялись примерно 60% на 40%).
Средняя загрузка холодильников Приморского края составляет 81,9%, в структуре хранимой продукции увеличивается количество минтая.
По данным Приморского территориального управления, стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы составляет в среднем 12,5–13,0 руб./кг (в аналогичный период 2016 года было 11,0 руб./кг).