По данным Росстата, за два первых месяца 2017 года с российских конвейеров сошло 187 тыс. легковых автомобилей – это на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в феврале было выпущено 108,2 тыс. машин, что на 0,9% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ вернулся к полному рабочему графику пять дней в неделю после четырёхдневки, которая действовала на предприятии с октября 2016 года. Кроме того, петербургский завод Hyundai в прошлом месяце начал производство седана Solaris нового поколения. А на предприятии «Автотор» в Калининграде стартовала сборка нового кроссовера FAW Besturn X80.

Производство грузовых автомобилей в январе-феврале составило 15,6 тыс. единиц, что на 10,4% выше показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 11,2 тыс. грузовиков – это на 3,1% меньше, чем годом ранее.