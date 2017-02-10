ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" номинирована компанией WABCO Europe на поставку корпуса клинового разжимного механизма тормозных систем. Компоненты будут поставляться на российский завод компании WABCO – глобального производителя тормозных систем для среднетоннажных и большегрузных коммерческих автомобилей. На первом этапе потребителем конечной продукции в рамках программы импортозамещения будет автомобильный завод "Урал", в дальнейшем перечень потребителей может быть расширен.

Согласно номинации, опытную партию компонентов предполагается поставить в апреле 2017 года, старт серийных поставок запланирован на четвёртый квартал этого года. Литьё для продуктов будет изготавливать металлургическое производство ГАЗа, мехобработку изделий выполнит Канашский автоагрегатный завод "Группы ГАЗ". Тормозные системы с локализованными компонентами будут устанавливаться на автомобили "Урал Next" и "Урал-М".

Сотрудничество с WABCO стало продолжением проекта автокомпонентного бизнеса "Группы ГАЗ" по развитию производств комплектующих мирового уровня качества. В 2012 году на ГАЗе стартовало совместное с европейской компанией Bosal производство систем выпуска отработанных газов, в 2014 году открыто СП по выпуску деталей крепежа совместно со шведской компанией Bulten, в 2015 году организовано производство штампованных кузовных деталей для автомобилей Mercedes-BenzSprinter. В 2016 году ГАЗ стал поставщиком компонентов для двигателестроительного завода Ford Sollers, "Бултен Рус" был номинирован на поставку продукции для промышленных проектов альянса Renault-Nissan и АВТОВАЗа.