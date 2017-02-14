ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Ягуар Ленд Ровер» 6 февраля объявила об отзыве 1652 седанов Jaguar XF, реализованных с мая 2013-го по июнь 2016 года. В отзываемых автомобилях выявлена проблема, связанная с установкой топливопровода в сборе под панелью пола на Jaguar XF 2013-2015 модельных годов с двигателем GTDi объемом 2,0 л, при которой не обеспечены зазоры, указанные в стандарте проектирования Jaguar Land Rover. В результате был обеспечен недостаточный зазор между топливопроводами под панелью пола, а также между защитой днища и кузовом, что приводит к износу компонентов, сообщает пресс-служба Росстандарта.



Уполномоченные дилеры «Ягуар Ленд Ровер» уведомляют владельцев автомобилей Jaguar XF, подпадающих под отзыв, путём рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех автомобилях будет выполнена проверка зазора топливопроводов и, при необходимости, их замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.