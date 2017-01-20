Японские автопроизводители намерены остаться в Британии, несмотря на Brexit
20.01.2017, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Японские автомобильные компании Toyota и Nissan намерены в дальнейшем продолжить выпуск машин в Великобритании после Brexit, откуда они далее поставляются на европейский рынок.
Такое решение озвучено руководством обеих компаний, которые намерены продолжить сотрудничество, несмотря на проведенный референдум Brexit. Нынешний британский премьер Тереза Мей озвучила планы о поиску новых инвесторов, а также оказание помощи в выходе на другие незанятые рынки, где могут быть востребованы автомобили, произведенные в Великобритании. Руководитель компании Nissan сообщил, что модели кроссоверов X-Trail и Qashqai продолжат выпускать в Сандерленде.
В свою очередь, представитель японской компании Toyota также озвучил мнение, что производственная площадка в дальнейшем продолжит функционировать, и даже в случае усложнения экономической ситуации уход из Великобритании не входит в планы автомобильного гиганта.
При этом, ни японские производители, ни правительство Великобритании не раскрыли подробности достигнутого соглашения, которое предусматривает государственную помощь в таких областях, как подготовка кадров и научные исследования и разработки, чтобы компенсировать потенциальные тарифы.
Такое решение озвучено руководством обеих компаний, которые намерены продолжить сотрудничество, несмотря на проведенный референдум Brexit. Нынешний британский премьер Тереза Мей озвучила планы о поиску новых инвесторов, а также оказание помощи в выходе на другие незанятые рынки, где могут быть востребованы автомобили, произведенные в Великобритании. Руководитель компании Nissan сообщил, что модели кроссоверов X-Trail и Qashqai продолжат выпускать в Сандерленде.
В свою очередь, представитель японской компании Toyota также озвучил мнение, что производственная площадка в дальнейшем продолжит функционировать, и даже в случае усложнения экономической ситуации уход из Великобритании не входит в планы автомобильного гиганта.
При этом, ни японские производители, ни правительство Великобритании не раскрыли подробности достигнутого соглашения, которое предусматривает государственную помощь в таких областях, как подготовка кадров и научные исследования и разработки, чтобы компенсировать потенциальные тарифы.