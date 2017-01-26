За 10 месяцев 2016 года предприятия рыбной отрасли увеличили прибыль на треть
26.01.2017, 13:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций в январе-октябре 2016 года.
По оперативной информации, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций рыбной отрасли за январь-октябрь 2016 года составил 70,1 млрд рублей, что на 41,6% больше показателя аналогичного периода 2015 года. Прибыль предприятий рыболовства и рыбоводства выросла на 31,9 % – до 71,2 млрд рублей. Доля организаций рыбной отрасли, получивших прибыль, составила 83,1% против 81,8% годом ранее.
Общий сальдированный финансовый результат организаций без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений вырос в январе-октябре 2016 года на 15,9% и составил 9 трлн 030,8 млрд. рублей. За 10 месяцев 2016 года доля убыточных предприятий по сравнению с соответствующим периодом 2015 года снизилась на1,6 процентных пункта и составила 28,4%.
По оперативной информации, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций рыбной отрасли за январь-октябрь 2016 года составил 70,1 млрд рублей, что на 41,6% больше показателя аналогичного периода 2015 года. Прибыль предприятий рыболовства и рыбоводства выросла на 31,9 % – до 71,2 млрд рублей. Доля организаций рыбной отрасли, получивших прибыль, составила 83,1% против 81,8% годом ранее.
Общий сальдированный финансовый результат организаций без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений вырос в январе-октябре 2016 года на 15,9% и составил 9 трлн 030,8 млрд. рублей. За 10 месяцев 2016 года доля убыточных предприятий по сравнению с соответствующим периодом 2015 года снизилась на1,6 процентных пункта и составила 28,4%.