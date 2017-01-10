ОРЕАНДА-НОВОСТИ Завод Ford Sollers в Ленинградской области в 2017-м году перейдет на пятидневный производственный график.



Переход на стандартный для автопредприятия режим работы стал возможен в связи с восстановлением спроса, который был зафиксирован по итогам 2016 года. Продажи производимой в Ленинградской области модели Ford Focus увеличились на 8%.



Кроме того, в 2016 году компания Ford Sollers наладила экспортные поставки моделей Focus и Mondeo, выпускаемых на заводе во Всеволожске, на новые экспортные рынки – в Армению и Республику Беларусь. В рамках дополнительной загрузки производственных мощностей в Ленинградской области, также было принято решение о выпуске компонентов моторного отсека и порогов для модели Ford Kuga, которая производится на заводе компании в Елабуге.

Производство на всеволожском заводе стартует после зимних каникул, 12 января 2017 года.