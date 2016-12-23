Завод Hyundai в Санкт-Петербурге планирует работать на полную мощность в 2017 году
23.12.2016, 14:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" в 2017 году планирует выпустить 220 тысяч автомобилей, что соответствует производственной мощности предприятия.
Между тем, в 2016 году петербургский завод произвел 207 тысяч автомобилей, что на 9,8% ниже показателя годичной давности (229,5 тысяч машин). В частности, с конвейера предприятия сошло более 88 тысяч автомобилей Hyundai Solaris и более 23 тысяч кроссоверов Hyundai Creta. Завод стабильно работает пять дней в неделю в три производственные смены, ежедневный объём выпуска превышает 900 автомобилей.
Небольшое сокращение объёмов производства по сравнению с прошлым годом на предприятии связывают с установкой и наладкой оборудования для запуска новых моделей. Так, в начале августа завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" начал массовое производство компактного кроссовера Hyundai Creta. Для запуска производства автомобиля с новым типом кузова на предприятии было дополнительно установлено 55 новых промышленных роботов, а также была существенно модернизирована линия шасси конвейера цеха сборки.
По итогам 2016 года экспорт завода превысил 6700 автомобилей, что на 52,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Первое место по объёму экспортных продаж заняли страны Ближнего Востока, суммарный объём экспорта в Египет, Тунис и Ливан превысил 3000 автомобилей. В конце августа 2016 года российский завод компании Hyundai Motor начал поставки выпускаемых автомобилей на новые рынки – в Грузию и Тунис.
Завод продолжает устойчивое развитие вместе с поставщиками и партнёрами предприятия, стремится повышать уровень локализации выпускаемых автомобилей. С 2016 года на модели, выпускаемые заводом, устанавливаются стекла и пластиковые топливные баки, произведённые на территории России, кроме того, увеличилась доля используемого российского металла.
Между тем, в 2016 году петербургский завод произвел 207 тысяч автомобилей, что на 9,8% ниже показателя годичной давности (229,5 тысяч машин). В частности, с конвейера предприятия сошло более 88 тысяч автомобилей Hyundai Solaris и более 23 тысяч кроссоверов Hyundai Creta. Завод стабильно работает пять дней в неделю в три производственные смены, ежедневный объём выпуска превышает 900 автомобилей.
Небольшое сокращение объёмов производства по сравнению с прошлым годом на предприятии связывают с установкой и наладкой оборудования для запуска новых моделей. Так, в начале августа завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" начал массовое производство компактного кроссовера Hyundai Creta. Для запуска производства автомобиля с новым типом кузова на предприятии было дополнительно установлено 55 новых промышленных роботов, а также была существенно модернизирована линия шасси конвейера цеха сборки.
По итогам 2016 года экспорт завода превысил 6700 автомобилей, что на 52,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Первое место по объёму экспортных продаж заняли страны Ближнего Востока, суммарный объём экспорта в Египет, Тунис и Ливан превысил 3000 автомобилей. В конце августа 2016 года российский завод компании Hyundai Motor начал поставки выпускаемых автомобилей на новые рынки – в Грузию и Тунис.
Завод продолжает устойчивое развитие вместе с поставщиками и партнёрами предприятия, стремится повышать уровень локализации выпускаемых автомобилей. С 2016 года на модели, выпускаемые заводом, устанавливаются стекла и пластиковые топливные баки, произведённые на территории России, кроме того, увеличилась доля используемого российского металла.