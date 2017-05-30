ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завод "ПСМА Рус" в Калуге ушёл в простой с 29 мая до 20 июня, сообщают СМИ со сслыкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник, близкий к предприятию, рассказал, что приостановлены обе линии конвейера, где выпускаются седаны Peugeot 408, Citroen С4 и кроссовер Mitsubishi Outlander. При этом технические и офисные работники продолжат работу. Всего по текущему графику будет семь дней простоев, которые по закону будут оплачены в размере не менее 2/3 средней зарплаты. О причинах остановки конвейера не сообщается.