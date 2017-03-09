ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Ростелеком" в Астраханском регионе построил 300 км волоконно-оптических линий связи по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства". Общая численность населения в сёлах, где появился интернет - около 8 тысяч человек. Работы проведены в Володарском, Икрянинском, Красноярском, Наримановском, Енотаевском и Харабалинском районах. Ежемесячно в интернетизированных населённых пунктах осуществляется около 1 500 сессий и потребляется трафик около 200 Гигабайт.

Эти цифры прозвучали в докладе директора Астраханского филиала ПАО "Ростелеком" Вадима Сун-чи-ми на итоговом заседании коллегии агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области. В работе коллегии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Фронт работ, определённый Правительством РФ на 2017 год для "Ростелекома" в Астраханском регионе, предусматривает не менее напряжённый график, чем в предыдущие годы. Восемнадцать точек доступа в этом году будут смонтированы в населённых пунктах Хмелёвка, Каспий, Парыгино, Чапаево, Комаровка, Грушево, Гандурино, Застенка, Посёлок моряков Камызякского района, в населённых пунктах Верблюжий, Средний Баскунчак, Садовое Ахтубинского района, а также в Нартовском, Яманцуге, Весёлой Гриве, Фунтово-2, Бушме Приволжского района. Общая протяжённость волоконно-оптического кабеля по этому (четвёртому) этапу реализации программы в Астраханском регионе составит почти 500 км.

Подводя итоги работы коллегии, губернатор Астраханской области Александр Жилкин подчеркнул высокую социальную значимость программы "Устранение цифрового неравенства".

Александр Жилкин, губернатор Астраханской области:

"В нашем регионе интернетизация малых сёл продвигается хорошими темпами. Там, где интернет уже подключён, люди привыкают им пользоваться".

Федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" нацелен на сокращение разрыва между цифровыми возможностями горожан и селян. Населённые пункты с численностью населения 250-500 человек инвестиционно не привлекательны для операторов связи: при существенных затратах на развёртывание сетей объём спроса на услуги там невысок. Однако в малых деревнях и сёлах проживают граждане, имеющие такие же права на доступ к информации, как и остальное население. Федеральная программа предусматривает строительство в них точек доступа к сети интернет за счёт резерва универсального обслуживания, предусмотренного ФЗ "О связи". В соответствии с Распоряжением Правительства РФ, единым федеральным оператором универсального обслуживания назначен "Ростелеком". В мае 2014 года был подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и компанией "Ростелеком" об условиях оказания универсальных услуг связи.

Точка доступа - это оборудование, обеспечивающее круговое Wi-Fi-покрытие, которое помещается в термошкаф и крепится на железобетонную опору высотой несколько метров. Точка доступа позволяет людям выходить в Интернет на скорости не ниже 10 Мбит/с. На такой скорости доступны не только браузинг, доступ к порталу госуслуг и другим социально важным информационным ресурсам в сети, электронной почте, но и видео. На безлимитный доступ в интернет установлен социальный тариф - 45 рублей в месяц. При условии монтажа дополнительного оборудования в каждом из населённых пунктов, охваченных программой "УЦН", теперь имеется возможность подключения к сети физических и юридических лиц.

Федеральная программа "Устранение цифрового неравенства" в Астраханском регионе охватывает 68 населённых пунктов с количеством домохозяйств около 8 тысяч (то есть более 25 тысяч жителей). Проект реализуется "Ростелекомом" с 2015 года.