ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Открытие офиса "РТК Софт Лабс", дочернего предприятия "РТ Лабс", состоялось в ОЭЗ "Иннополис" в рамках ИТ-конференции ЦИПР. В мероприятии приняли участие Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр информатизации и связи Республики Татарстан, Игорь Носов, генеральный директор АО ОЭЗ "Иннополис", Руслан Шагалеев, мэр Иннополиса и Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком".

На базе "РТК Софт Лабс" создан Центр компетенций по технологическому проектированию, разработке, эксплуатации и технической поддержке инновационных информационных систем и цифровых сервисов в сферах образования, медицины, ЖКХ, транспорта, банковской сфере, а также для развития государственных электронных услуг на региональном и федеральном уровнях.

Центр организован для оптимизации финансовых затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, а также для создания устойчивой и подконтрольной инфраструктурной среды для развития инновационных продуктов на основе открытых технологий.

"РТК Софт Лабс" выступает центром развития и эксплуатации мобильного приложения Единого Портала Госуслуг (gosuslugi. ru), Единой Сервисной Платформы (ЕСП), включая Интеллектуальную Ведомственную Платформу (ИВП), Системы Исполнения Регламентов (СИР), Региональной медицинской информационной системы (РМИС), решения "ЦАМИ - Телерадиология".

В Иннополисе будут также осуществляться работы по разработке, доработке и технической поддержке Единой Системы Идентификации и Аутентификации (ЕСИА), Единой Системы Межведомственного Взаимодействия (СМЭВ), портальных решений и электронных форм услуг для органов государственной власти и местного самоуправления, а также вспомогательных информационных систем.

Здесь же будут сосредоточены компетенции по дальнейшему развитию "Национальной биометрической платформы" (НБП), которая предназначена для выполнения юридически значимых операций и предоставления государственных услуг с применением биометрических технологий, а также Роумингового центра электронного документооборота (РЦ ЭДО) "Ростелекома", доверенной Системы Электронного Документооборота (СЭДО) и технологической инфраструктуры Оператора Фискальных Данных (ОФД).

Объём инвестиций в проект за 5 лет превысит 140 млн. рублей, расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составят порядка 90% от этой суммы.

В штат "РТК Софт Лабс" привлекаются высококвалифицированные ИТ-специалисты со всей страны, в том числе, из удалённых регионов. Сотрудникам предлагается расширенный социальный пакет, льготы и мотивационные программы. Национальная кампания по подбору персонала под названием "Федеральным проектам - Федеральная команда!" стартовала в мае.

Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком":

"Для успешного развития бизнеса необходима плодотворная среда, принципиально новая корпоративная культура, которая так ярко и активно культивируется в Иннополисе. Иннополис - это современный центр инновационного строительства. Здесь обеспечивается высокий уровень комфорта проживания и работы, льготный режим налогового обложения, замкнутый цикл подготовки специалистов, здесь чтут национальные традиции и развивают инновации. Открывая в Иннополисе нашу дочернюю компанию, мы уверены, что это придаст новый, мощный импульс развития всей Группе компаний "Ростелеком".

Михаил Бондаренко, Генеральный директор "РТ Лабс":

"Символично, что открытие нашего флагманского Центра компетенций в Иннополисе состоялось в рамках конференции ЦИПР, посвящённой программе развития "Цифровой экономики". Мы с самого начала принимали участие в её разработке и суммарно внесли около 20 различных инициатив. "РТ Лабс" выступает драйвером монетизации ИКТ-сервисов на рынке G2B и G2C, и наше участие в Иннополисе будет способствовать созданию и развитию интегрированных цифровых платформ и сервисов в интересах Группы компаний "Ростелеком".

Проект "Центр компетенций информационных продуктов ГК "Ростелеком" получил одобрение Наблюдательного совета Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис", который прошёл 5 апреля 2017 года под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.