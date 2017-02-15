Ежемесячная посещаемость Единого портала госуслуг в 2016 году достигла 33,5 млн
15.02.2017, 16:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в 2016 году пользователи ежемесячно посещали Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 33,5 млн раз. За весь прошедший год пользователи ЕПГУ заказали 380 млн услуг на сумму 7,9 млрд рублей, что почти в три раза превысило объем платежей в 2015 году.
Самыми популярными услугами стали проверка судебной и налоговой задолженностей, а также штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого счета в ПФР, регистрация автотранспортных средств, получение водительских удостоверений, оформление загранпаспорта и выдача справок о наличии или отсутствии судимости. При этом по всем приоритетным транзакционным услугам, таким как регистрация автомототранспортных средств, получение водительского удостоверения, оформление паспорта гражданина РФ и загранпаспорта, регистрация по месту жительства или пребывания, выдача разрешений на ношение и хранение охотничьего и травматического оружия, наблюдается двукратный рост числа заявлений в электронном виде.
В 2016 году пользователи ЕПГУ совершили 7,4 млн успешных платежей на общую сумму 7,9 млрд рублей, что почти в три раза превысило показатель 2015 года.
Самыми популярными услугами стали проверка судебной и налоговой задолженностей, а также штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого счета в ПФР, регистрация автотранспортных средств, получение водительских удостоверений, оформление загранпаспорта и выдача справок о наличии или отсутствии судимости. При этом по всем приоритетным транзакционным услугам, таким как регистрация автомототранспортных средств, получение водительского удостоверения, оформление паспорта гражданина РФ и загранпаспорта, регистрация по месту жительства или пребывания, выдача разрешений на ношение и хранение охотничьего и травматического оружия, наблюдается двукратный рост числа заявлений в электронном виде.
В 2016 году пользователи ЕПГУ совершили 7,4 млн успешных платежей на общую сумму 7,9 млрд рублей, что почти в три раза превысило показатель 2015 года.