Глава Минкомсвязи: "Развитие цифровой экономики повысит благосостояние миллионов граждан России"
21.12.2016, 14:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в международном семинаре Всемирного банка «Концепция, международные тренды и видение цифровой экономики — на пути к долгосрочной стратегии». Участники семинара обсудили задачи и основные понятия цифровой экономики, экономические и социальные выгоды от её развития, роль государства в этом развитии, а также потенциальные риски и способы их снижения. В дискуссии также участвовала министр Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационным и коммуникационным технологиям Карине Минасян, представители Аналитического центра при Правительстве РФ, Европейской комиссии, Всемирного банка, российские и международные эксперты.
Глава Минкомсвязи России отметил значительный потенциал цифровой экономики в ускорении темпов экономического развития государства и улучшения качества жизни граждан и заявил, что идея развития цифровой экономики получила одобрение на самом высоком политическом уровне. Николай Никифоров напомнил присутствующим слова Владимира Путина, которые были произнесены во время ежегодного Послания Президента России Федеральному Собранию. Президент предложил «запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики».
Международный семинар Всемирного банка, 20 декабря 2016, Москва
«Для нашего министерства задача по развитию цифровой экономики имеет прикладной характер. В первом полугодии 2017 года мы должны представить программу, которая ускорит цифровую трансформацию экономики России. Предполагаем, что она будет состоять из двух блоков, один из которых будет связан с необходимым регулированием и трансформацией конкретных традиционных отраслей. Второй блок будет связан с развитием необходимой инфраструктуры: он затронет темы развития телекоммуникаций, микроэлектроники, человеческого капитала. В него будут включены темы обеспечения безопасности, такие явления, как интернет вещей. Рассчитываем в 2017-2018 году внести поправки в законодательство, которые определяли бы цифровую стратегию развития экономики России на ближайшие пять лет. Внедрение цифровой экономики должно улучшить жизнь миллионов людей в нашей стране», — сказал Николай Никифоров.
Министр особо подчеркнул, что работа по развитию цифровой экономики в России ведётся в тесном сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и ряд норм и вопросов регулирования будет решаться на уровне этого международного союза. Напомним, тема создания единого цифрового пространства как необходимой составляющей процесса интеграции стран-участниц союза и их включения в процесс глобальной цифровой трансформации системно обсуждается с представителями ЕАЭС в рамках рабочих встреч в Минкомсвязи России и прочих международных мероприятий.
Глава Минкомсвязи России отметил значительный потенциал цифровой экономики в ускорении темпов экономического развития государства и улучшения качества жизни граждан и заявил, что идея развития цифровой экономики получила одобрение на самом высоком политическом уровне. Николай Никифоров напомнил присутствующим слова Владимира Путина, которые были произнесены во время ежегодного Послания Президента России Федеральному Собранию. Президент предложил «запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики».
Международный семинар Всемирного банка, 20 декабря 2016, Москва
«Для нашего министерства задача по развитию цифровой экономики имеет прикладной характер. В первом полугодии 2017 года мы должны представить программу, которая ускорит цифровую трансформацию экономики России. Предполагаем, что она будет состоять из двух блоков, один из которых будет связан с необходимым регулированием и трансформацией конкретных традиционных отраслей. Второй блок будет связан с развитием необходимой инфраструктуры: он затронет темы развития телекоммуникаций, микроэлектроники, человеческого капитала. В него будут включены темы обеспечения безопасности, такие явления, как интернет вещей. Рассчитываем в 2017-2018 году внести поправки в законодательство, которые определяли бы цифровую стратегию развития экономики России на ближайшие пять лет. Внедрение цифровой экономики должно улучшить жизнь миллионов людей в нашей стране», — сказал Николай Никифоров.
Министр особо подчеркнул, что работа по развитию цифровой экономики в России ведётся в тесном сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и ряд норм и вопросов регулирования будет решаться на уровне этого международного союза. Напомним, тема создания единого цифрового пространства как необходимой составляющей процесса интеграции стран-участниц союза и их включения в процесс глобальной цифровой трансформации системно обсуждается с представителями ЕАЭС в рамках рабочих встреч в Минкомсвязи России и прочих международных мероприятий.