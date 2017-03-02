ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За последние три года количество обращений по вопросам качества мобильной связи в столице существенно снизилось.

В Департаменте информационных технологий (ДИТ) позитивную тенденцию связывают с тем, что с 2013 по 2016 год в Москве усовершенствовали телекоммуникационную инфраструктуру. Операторы связи установили 15 тысяч новых базовых станций. Их общее количество при этом увеличилось до 50 тысяч. Большая часть — 75 процентов — размещена на административных зданиях, остальные 15 процентов — на опорах освещения.

Напомним, в декабре прошлого года город снизил тарифы на размещение базовых станций на муниципальных зданиях на 40–50 процентов. Ставки уменьшили для того, чтобы повысить привлекательность городских объектов для операторов связи и улучшить качество услуг для абонентов. Это позволило сдержать цены на услуги связи.

«Пик строительства новых станций пришёлся на 2013–2016 годы, когда операторы запускали формат 4G. Сейчас готовимся к новому этапу и устраняем белые пятна в покрытии. Речь идёт о территории ТиНАО и метрополитене. Возобновление активной фазы установки сотовых станций в городе мы прогнозируем в 2019–2020 годах из-за внедрения и распространения формата связи 5G», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Александр Горбатько.

Он отметил, что сейчас стандарт 5G, обеспечивающий более высокую скорость передачи данных, только тестируется во всём мире. Абонентских устройств, которые поддерживали бы его, пока нет.

Для развёртывания сетей в новом стандарте потребуется увеличение базовых станций. Предполагается, что для их размещения будут использовать не только административные здания и опоры освещения, но и различные объекты городской инфраструктуры: остановки общественного транспорта, светофоры и другие подходящие сооружения.

«Периодически жители города делятся с нами беспокойством по поводу излучения от установленных базовых станций, — отметил Александр Горбатько. — Всё оборудование сертифицировано, все проекты типовые. Контролирующие органы регулярно проверяют уровень безопасности техники. При соблюдении операторами требований законодательства станции не оказывают отрицательного воздействия на здоровье граждан».