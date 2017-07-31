Китай лидирует по числу пользователей мобильной связью
31.07.2017, 21:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Четверть всех пользователей Интернета – люди в возрасте от 15 до 24 лет. Причём в большинстве стран мужчин, пользующихся Всемирной паутиной, больше, чем женщин. А мобильная связь быстрее вего распротраняется в Китае. Таковы данные последнего доклада Международного союза электросвязи.
70 процентов молодых людей в мире выходят во Всемирную паутину. Почти половина из них проживает в Индии и Китае. В наименее развитых странах молодёжь представляет более трети всех пользователей Интернета.
В большинстве стран мужчины используют Интернет больше, чем женщины. Это напрямую связано с гендерным неравенством, в том числе – в сфере образования. В странах Северной и Южной Америки, где показатели гендерного неравенства довольно низкие, женщины пользуются Всемирной паутиной чаще, чем мужчины.
В докладе также сообщается, что общее число подписчиков мобильного широкополосного доступа в Интернет в 2017 году значительно выросло и достигло 4,3 миллиардов. Львиная доля роста пришлась на Китай.
Четверть всех пользователей Интернета – люди в возрасте от 15 до 24 лет. Молодёжь лидирует в сфере использования Интернета. Таковы данные последнего доклада Международного союза электросвязи.
70 процентов молодых людей в мире выходят во Всемирную паутину. Почти половина из них проживает в Индии и Китае. В наименее развитых странах молодёжь представляет более трети всех пользователей Интернета.
В докладе также сообщается, что общее число подписчиков мобильного широкополосного доступа в Интернет в 2017 году значительно выросло и достигло 4,3 миллиардов. Львиная доля роста пришлась на Китай.
70 процентов молодых людей в мире выходят во Всемирную паутину. Почти половина из них проживает в Индии и Китае. В наименее развитых странах молодёжь представляет более трети всех пользователей Интернета.
В большинстве стран мужчины используют Интернет больше, чем женщины. Это напрямую связано с гендерным неравенством, в том числе – в сфере образования. В странах Северной и Южной Америки, где показатели гендерного неравенства довольно низкие, женщины пользуются Всемирной паутиной чаще, чем мужчины.
В докладе также сообщается, что общее число подписчиков мобильного широкополосного доступа в Интернет в 2017 году значительно выросло и достигло 4,3 миллиардов. Львиная доля роста пришлась на Китай.
Четверть всех пользователей Интернета – люди в возрасте от 15 до 24 лет. Молодёжь лидирует в сфере использования Интернета. Таковы данные последнего доклада Международного союза электросвязи.
70 процентов молодых людей в мире выходят во Всемирную паутину. Почти половина из них проживает в Индии и Китае. В наименее развитых странах молодёжь представляет более трети всех пользователей Интернета.
В докладе также сообщается, что общее число подписчиков мобильного широкополосного доступа в Интернет в 2017 году значительно выросло и достигло 4,3 миллиардов. Львиная доля роста пришлась на Китай.
Источник: ООН