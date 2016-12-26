ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о завершении первого этапа масштабного строительства телекоммуникационный инфраструктуры на одном из крупнейших стадионов страны. Запуск сети МТС на "Крестовском" позволит обеспечить жителей и гостей Северной столицы качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом во время крупных спортивных соревнований.

На текущий момент МТС построила 23 базовых станций, работающих в трёх частотах диапазонах: DCS-1800, UMTS-2100, LTE-2600. Оборудование интегрировано в сеть МТС, протестировано и готово к подаче сигнала в общую активную антенную систему (ADAS).

"Благодаря использованию качественного оборудования и новейших телеком-решений, мы успешно завершили первый этап проекта по обеспечению до 80 тысяч посетителей будущего спортивного объекта качественными голосовой связью и высокоскоростным доступом в интернет. Как только строительство общей антенной системы будет окончено, мы готовы оперативно интегрировать в неё инфраструктуру МТС и запустить нашу сеть в эксплуатацию. Помимо того, что связь МТС появится непосредственно на трибунах, до завершения строительных работ мы сумеем также предоставлять качественные услуги строителям, поскольку наша сеть полностью покрывает ещё и внутренние помещения стадиона," - комментирует технический директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Дмитрий Смирнов.

Сеть сотовой связи стадиона "Крестовский" (прежнее название "Зенит-Арена") проектировалась исходя из потребностей операторов Санкт-Петербурга. Каждый оператор самостоятельно планирует ёмкость своей сети и устанавливает узлы связи на объекте, возводит необходимое количество базовых станций и пр. Для сокращения сроков и стоимости производимых на объекте работ по строительству единой системы связи операторы Санкт-Петербурга подписали межоператорское соглашение, в рамках которого пуско-наладочные работы и создание аппаратного комплекса сетей обеспечивает единый подрядчик. При этом финансирование подрядчика идёт за счёт всех операторов, инфраструктурой они владеют поровну.