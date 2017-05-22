ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Mail.Ru Group запускает B2B-сервис виртуальной облачной инфраструктуры Infra Mail.Ru. Новое решение позволит компаниям размещать свою инфраструктуру в виртуальном дата-центре, экономя на аренде, закупке серверов и сетевого оборудования и оплате труда системных администраторов и сетевых инженеров.

Виртуальная облачная инфраструктура Mail.Ru Group обойдется компаниям дешевле, чем аренда дата-центра или аналогичные решения других компаний. Удерживать цены Mail.Ru Group удаётся за счёт скидок на серверы, которые закупаются крупными партиями для всех сервисов компании, использованием собственных центров обработки данных, максимальным применением собственных разработок и свободно распространяемого программного обеспечения, а также экономии за счёт централизованной эксплуатации.

Преимуществом нового сервиса перед зарубежными аналогами являются более высокая скорость отклика, которая обеспечивается за счёт расположения дата-центров Mail.Ru Group на территории РФ, соответствие российскому законодательству и упрощённый документооборот. Кроме того, Mail.Ru Group оказывает техническую поддержку на русском языке.

"Infra Mail.Ru создан для представителей крупного и среднего бизнеса и будет развиваться в соответствии с их потребностями. Кроме того, мы планируем тесно интегрировать его с другими нашими B2B-сервисами, прежде всего, с Icebox, Hotbox и Teambox, чтобы иметь возможность предоставлять клиентам полный спектр облачных услуг", — отмечает Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group.

Чтобы начать использовать виртуальный дата-центр, достаточно оставить заявку. Всем клиентам будет предложено бесплатно пройти пробный период.