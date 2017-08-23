Марки, посвящённые стадионам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, вышли в почтовое обращение
23.08.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 августа 2017 года, Федеральное агентство связи и АО «Марка» сообщают о выходе в почтовое обращение четырёх марок, посвящённых стадионам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Этот выпуск почтовых марок завершает серию «Стадионы» филателистической программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, которая выходила с 2015 года.
За это время издано 12 марок общим тиражом 4 640 000 экземпляров, 39 конвертов и штемпелей первого дня. В 2017 году запланирован выпуск марочного буклета, в который войдут почтовые марки с изображением всех спортивных арен.
Художником-дизайнером четырёх марок выступила О. Шушлебина. Номинал составляет 22 руб. Размер марок 65 х 32,5 мм, размер листа 154 х 154 мм. Форма выпуска – лист с оформленными полями из 8 (2?4) марок. Тираж каждой марки 360 тыс. экземпляров (180 тыс. листов).
Дополнительно к выпуску почтовых марок АО «Марка» изготовлены конверты и штемпеля первого дня для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Краснодарского края, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи, а также издана художественная обложка, внутри — четыре почтовые марки, конверты первого дня с гашением (Москва).
За это время издано 12 марок общим тиражом 4 640 000 экземпляров, 39 конвертов и штемпелей первого дня. В 2017 году запланирован выпуск марочного буклета, в который войдут почтовые марки с изображением всех спортивных арен.
Художником-дизайнером четырёх марок выступила О. Шушлебина. Номинал составляет 22 руб. Размер марок 65 х 32,5 мм, размер листа 154 х 154 мм. Форма выпуска – лист с оформленными полями из 8 (2?4) марок. Тираж каждой марки 360 тыс. экземпляров (180 тыс. листов).
Дополнительно к выпуску почтовых марок АО «Марка» изготовлены конверты и штемпеля первого дня для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Краснодарского края, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи, а также издана художественная обложка, внутри — четыре почтовые марки, конверты первого дня с гашением (Москва).
Источник: http://www.rossvyaz.ru