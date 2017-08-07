ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "МегаФон" представил новое комплексное решение для сельского хозяйства, которое не имеет аналогов на российском рынке - мобильную платформу "Ветеринария". Решение поможет соответствовать требованиям закона - сотрудники государственных ветеринарных служб смогут оформлять и выдавать ветеринарную сопроводительную документацию в электронном виде. Такое требование вступает в силу с 1 января 2018 года.

Один из приоритетов государства сегодня - это цифровизация экономики России. Этот тренд не обошёл стороной и сельское хозяйство. "МегаФон" успешно вписывается в эту повестку и первым на рынке предлагает комплексное решение, которое позволяет организовать мобильное рабочее место для ветеринара. Платформа "Ветеринария" включает в себя:

- Планшет, подключённый к мобильному интернету. Теперь ветеринар не привязан к определённому рабочему месту, графику и бумажным документам. Сотрудник может организовать своё мобильное рабочее место, где угодно, и свободно перемещаться.

- Специальное мобильное приложение, интегрированное с Автоматизированной системой Россельхознадзора "Меркурий". Система позволяет вести учёт владельцев животных, динамики поголовья, статистику животноводческих помещений, приход и расход ветеринарных препаратов, а также автоматически формировать отчёты по разным параметрам. С помощью мобильного приложения ветеринар сможет формировать сопроводительную документацию, которая будет автоматически загружена в систему. Передача информации полностью регламентирована - "МегаФон" и Россельхознадзор подписали соглашение по информационному обмену.

- Обучение ветеринаров. "МегаФон" с помощью обучающего видеоролика и вебинаров поможет работникам управлений научиться быстро и эффективно работать с решением. Это значительно сократит трудовые, материальные и финансовые затраты. Стоимость комплексного решения составит 1200 ? в месяц. Клиенты смогут подключить услугу "Ветеринария", обратившись к менеджерам корпоративного обслуживания "МегаФона".

"Сегодня в России насчитывается около 85 ветеринарных управлений, которые ежедневно выдают порядка 350 тысяч ветеринарных сертификатов. Новое решение "МегаФона" не только сократит время на оформление документации, но и усилит безопасность отечественной мясной продукции, позволит контролировать вспышки заболеваний и вести статистику выданных свидетельств. Помимо этого, будет решена проблема несанкционированного вывоза животных, который зачастую ведёт к распространению вирусов, массовому убою животных и, как результату, удорожанию мясных продуктов на 5-10%", - отметил Сергей Липатов, руководитель проекта "Ветеринария".