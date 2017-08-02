Месячный объём платежей через портал госуслуг впервые превысил 2 млрд рублей
02.08.2017, 14:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что впервые с момента запуска Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) месячный объём платежей через портал превысил 2 млрд рублей и в июле 2017 года составил 2,4 млрд рублей. Это в 4,6 раз больше, чем за июль 2016 года, когда объём платежей составил 519 млн рублей.
По объёму платежей на ЕПГУ лидируют следующие услуги: оплата налоговой задолженности; оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения; оплата государственной пошлины за прием квалификационных экзаменов, выдачу водительского удостоверения, технический осмотр Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД); оплата пошлины за выдачу внутренних и заграничных паспортов; взыскание Федеральной службы судебных приставов РФ.
«От месяца к месяцу мы фиксируем увеличение объёма платежей, которые совершают пользователи Единого портала госуслуг. Это свидетельствует о росте популярности портала у российских граждан», — заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.
По объёму платежей на ЕПГУ лидируют следующие услуги: оплата налоговой задолженности; оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения; оплата государственной пошлины за прием квалификационных экзаменов, выдачу водительского удостоверения, технический осмотр Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД); оплата пошлины за выдачу внутренних и заграничных паспортов; взыскание Федеральной службы судебных приставов РФ.
«От месяца к месяцу мы фиксируем увеличение объёма платежей, которые совершают пользователи Единого портала госуслуг. Это свидетельствует о росте популярности портала у российских граждан», — заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.
Источник: Министерство связи