Открыт приём заявок на включение в перечень изданий для получения скидки в рамках подписной кампании на 2018 год
22.02.2017, 13:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о начале приема заявок от средств массовой информации (СМИ) для включения в перечень изданий, рекомендованных для получения скидки на подписной тариф ФГУП «Почта России» в рамках подписных кампаний на первое и второе полугодия 2018 года.
Решение о включении изданий в перечень рекомендованных к скидке принимает Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Сотрудники Минкомсвязи России, входящие в состав совета, не принимают участие в формировании указанного перечня.
Для включения в перечень на первое и второе полугодия 2018 года главным редакторам периодических печатных изданий, которые ранее вошли в перечень на второе полугодие 2017 года, необходимо направить уполномоченным членам Экспертного совета по федеральным округам обновленную карточку издания (скан с подписью и печатью) только в электронном виде. Если обновленная карточка не будет представлена, издание будет исключено из перечня.
Главные редакторы тех средств массовой информации, которые не вошли в перечень на второе полугодие 2017 года, помимо карточки издания в электронном виде должны прислать по почте или передать с курьером уполномоченному члену Экспертного совета своего федерального округа оригинал заявки с подписью и печатью и один экземпляр газеты или журнала.
Обращаем внимание, что заявление подается главным редактором соответствующего периодического печатного издания.
Экспертный совет оставляет за собой право запросить ФГУП «Почта России» о подлинных тиражах любого периодического печатного издания, находящегося в перечне или претендующего на включение в него.
Решение о включении изданий в перечень рекомендованных к скидке принимает Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Сотрудники Минкомсвязи России, входящие в состав совета, не принимают участие в формировании указанного перечня.
Для включения в перечень на первое и второе полугодия 2018 года главным редакторам периодических печатных изданий, которые ранее вошли в перечень на второе полугодие 2017 года, необходимо направить уполномоченным членам Экспертного совета по федеральным округам обновленную карточку издания (скан с подписью и печатью) только в электронном виде. Если обновленная карточка не будет представлена, издание будет исключено из перечня.
Главные редакторы тех средств массовой информации, которые не вошли в перечень на второе полугодие 2017 года, помимо карточки издания в электронном виде должны прислать по почте или передать с курьером уполномоченному члену Экспертного совета своего федерального округа оригинал заявки с подписью и печатью и один экземпляр газеты или журнала.
Обращаем внимание, что заявление подается главным редактором соответствующего периодического печатного издания.
Экспертный совет оставляет за собой право запросить ФГУП «Почта России» о подлинных тиражах любого периодического печатного издания, находящегося в перечне или претендующего на включение в него.