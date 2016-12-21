ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совместный проект Почты России и ФТС России по упрощённому таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях (МПО), расширен на всю страну. Отправить посылку за рубеж в упрощённом порядке корпоративные клиенты могут в 469 центрах выдачи и приёма посылок (ЦВПП) в 185 городах страны.

В церемонии презентации возможностей нового проекта 20 декабря 2016 года в одном из ЦВПП г. Москвы приняли участие Советник Президента Российской Федерации, Председатель Совета ИРИ Герман Клименко; Руководитель федеральной таможенной службы Владимир Булавин, Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев и Генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Упрощение таможенного оформления экспортируемых товаров Почта России и ФТС России реализуют в рамках поручения Правительства РФ. Проект был инициирован Институтом развития Интернета. Его суть заключается в создании максимально комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-экспортёров, работающих по упрощённой системе налогообложения (УСН), а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.

При оформлении экспортируемых товаров эти отправители могут использовать в качестве таможенной декларации документ, применяемый Всемирным почтовым союзом (почтовую декларацию CN23 для посылок или CN22 для мелких пакетов до 2 кг). Новое решение предполагает, что весь диалог отправителя при оформлении экспортируемых товаров начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут. Всю работу по экспортному оформлению осуществляют Почта России и ФТС России на основании данных декларации без присутствия отправителя в таможенных органах.

"Совместно с ФТС России мы создали удобное логистическое решение для отправки товаров в посылках за рубеж", - отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.