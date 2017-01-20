Почта России открыла 520 центров выдачи и приёма посылок
20.01.2017, 20:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В конце 2016 года количество центров выдачи и приёма посылок (ЦВПП) открытых в отделениях Почты России достигло 520 в 210 городах страны, в том числе 85 ЦВПП в г. Москве.
Центры выдачи и приёма посылок специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных. Можно заказать доставку отправления почтальоном на дом и выбрать способ оплаты (наличными или банковскими картами). Открытие подобных центров позволяет сократить время доставки отправлений за счёт выделенной внутригородской логистики, а также сократить время приёма и выдачи посылок.
Проект по открытию центров стартовал в 2015 году - тогда в крупнейших городах страны, включая все города-миллионники, был открыт 191 центр, объём обработки (приёма и выдачи) посылок в которых превысил за год 8 млн штук. К концу 2016 года сеть охватила все города с населением свыше 100 тыс. человек, перешагнув запланированную планку, и достигнув 520 ЦВПП. В настоящее время порядка 11% потока от принятых-вручённых отправлений посылочной почты проходят через эти центры.
Открытие центров выдачи и приёма посылок стало не только шагом навстречу клиентам Почты России, но и экономически эффективным решением. Выручка от приёма и выдачи посылок в открытых ЦВПП (по сравнению с ранее выполнявшими аналогичную работу почтовыми отделениями) увеличилась в 2015 году относительно 2014 года на 30%, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом - на 25% и достигла более 1,2 млрд руб.
Во всех ЦВПП реализуется совместный проект Почты России и ФТС России по упрощённому таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях, который с 15 декабря был расширен на всю страну. Суть проекта заключается в создании максимально комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-экспортёров, работающих по упрощённой системе налогообложения, а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.
"Почта России успешно реализовала проект по открытию 500 ЦВПП, анонсированный в 2014 году. Центры выдачи и приёма посылок комфортны не только для клиентов, проживающих в зоне их обслуживания, но и являются удобной точкой входа для компаний малого и среднего бизнеса", - отметил заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Почты России Сергей Малышев.
Центры выдачи и приёма посылок специализируются исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных. Можно заказать доставку отправления почтальоном на дом и выбрать способ оплаты (наличными или банковскими картами). Открытие подобных центров позволяет сократить время доставки отправлений за счёт выделенной внутригородской логистики, а также сократить время приёма и выдачи посылок.
Проект по открытию центров стартовал в 2015 году - тогда в крупнейших городах страны, включая все города-миллионники, был открыт 191 центр, объём обработки (приёма и выдачи) посылок в которых превысил за год 8 млн штук. К концу 2016 года сеть охватила все города с населением свыше 100 тыс. человек, перешагнув запланированную планку, и достигнув 520 ЦВПП. В настоящее время порядка 11% потока от принятых-вручённых отправлений посылочной почты проходят через эти центры.
Открытие центров выдачи и приёма посылок стало не только шагом навстречу клиентам Почты России, но и экономически эффективным решением. Выручка от приёма и выдачи посылок в открытых ЦВПП (по сравнению с ранее выполнявшими аналогичную работу почтовыми отделениями) увеличилась в 2015 году относительно 2014 года на 30%, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом - на 25% и достигла более 1,2 млрд руб.
Во всех ЦВПП реализуется совместный проект Почты России и ФТС России по упрощённому таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях, который с 15 декабря был расширен на всю страну. Суть проекта заключается в создании максимально комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-экспортёров, работающих по упрощённой системе налогообложения, а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.
"Почта России успешно реализовала проект по открытию 500 ЦВПП, анонсированный в 2014 году. Центры выдачи и приёма посылок комфортны не только для клиентов, проживающих в зоне их обслуживания, но и являются удобной точкой входа для компаний малого и среднего бизнеса", - отметил заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Почты России Сергей Малышев.